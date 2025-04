Te explico por qué no deberías consumir alimentos en latas abolladas, según expertos en seguridad alimentaria

La seguridad e inocuidad de los alimentos es imprescindible para proteger la salud y evitar cualquier tipo de infección alimentaria. Probablemente en varias ocasiones has pensado si es correcto consumir o no productos envasados en latas que presentan daños en el envase metálico. Expertos en seguridad alimentaria explican por qué no se recomienda comprar ni comer estos alimentos.