Te explico cómo coser un chaleco sastrero en casa y con un truco DIY de hilos

Lo mejor es organizar en bolsas y colocar etiquetas. Por ejemplo, prepara una bolsa de retazos, una de telas medianamente grandes, de telas sin usar y de ropa para reutilizar. También puedes tener a mano una bolsa con telas básicas para forros, entretelas, rellenos y friselinas.

Prepara un buen costurero de casa con los elementos básicos. Es importante tener unas tijeras de tela afiladas, lápiz, regla, hilos, agujas de diferentes medidas, papel para moldes, pinza corta hilachas y alfileres.

Si tienes máquina de coser, no olvides realizar una revisión semestral o anual, dependiendo del uso. La máquina se llena de pelusas y restos de hilos que pueden afectar la movilidad.

coser Con un DIY o truco puedes coser ropa, accesroior, bolsos y ropa de cama.

Elige las telas correctas, con la caída y grosor adecuados para cada DIY de costura. Si las telas encogen un poco, lo mejor es prelavarlas y plancharlas antes de cortarlas.

Siempre hay que coser con moldes de papel. Cuando marcas los moldes en las telas, usando las medidas correctas, existe menos margen de error al unir las piezas. Lo bueno es que existen plantillas de moldes que se pueden descargar e imprimir en casa.

Practica la costura en una tela vieja antes de coser la prenda original. Para descoser puntadas más hechas, utiliza una pinza descosedora que no dañe las telas.