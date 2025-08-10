Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a El Seis de Bastos. Esta carta es un arcano menor que simboliza el triunfo, el reconocimiento y la confianza en uno mismo. En el tarot, esta carta representa la victoria después de un esfuerzo constante, el aplauso por el trabajo bien realizado y el avance con seguridad hacia nuevas metas. Es un símbolo de éxito público y de superar obstáculos con valentía y determinación. Su energía es alentadora y llena de optimismo, invitando a celebrar los logros y a mantener la motivación para seguir creciendo.

Tarot: las predicciones en el amor, trabajo y salud para hoy lunes 11 de agosto de 2025