Super Bowl 2025: quiénes son los protagonistas y dónde ver el show de medio tiempo en vivo

Quién se encarga del show del medio tiempo

El "Half Time Show" o show de medio tiempo, promete demasiado este 2025. El artista que se encargará de encabezar el espectáculo este domingo será Kendrick Lamar, justo una semana después de agregar cinco premios Grammy a su colección. En septiembre de 2024 el rapero anunció la noticia en un video de YouTube: "Mi nombre es Kendrick Lamar y actuaré en el Super Bowl LIX".

Embed - Kendrick Lamar en Instagram: "Super Bowl LIX. New Orleans. February 2025. #AppleMusicHalftime" View this post on Instagram A post shared by Kendrick Lamar (@kendricklamar)

Previo al evento deportivo, el cantante y personalidad televisiva, Jon Batiste, interpretará el himno nacional. El músico Trombone Shorty, interpretará "America the Beautiful", una de las canciones patrióticas estadounidenses más estimadas con Lauren Daigle, la cantante de música cristiana. Ledisi, artista de R&B ganadora del Grammy, concluirá las actuaciones previas con “Lift Every Voice and Sing”.

Dónde ver en vivo el Super Bowl LIX

Los fanáticos que quieran ver el partido de fútbol americano en vivo, o el show de medio tiempo, podrán hacerlo a través del canal CBS y Paramount+ en Estados Unidos. En cuanto a Latinoamérica, el evento será transmitido por ESPN, Fox Sports, Canal 5 y TV Azteca. Cabe destacar que en streaming, se podrá ver en Disney+ o suscribiéndose al NFL Game Pass.