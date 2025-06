"Soy gasista": la foto de una mamá graduada que emocionó a todos

Nada hacía prever que aquel flyer por WhatsApp que anunciaba cursos gratuitos iba a cambiarle la vida. “Me interesó porque en mi casa no tengo gas natural y pensé que me podía servir. Me pregunté: ¿por qué no?”, relata.

Un curso gratuito de gasista a dos cuadras de su casa

El curso se dictaba a dos cuadras de su casa, en el SUM del barrio Congreso, que funcionó como aula satélite del CCT Nº 6-057. Empezaron 20 alumnos. Al final, solo quedaron ocho: seis mujeres y dos varones. “Es un orgullo enorme. Fue muy lindo y nostálgico terminar, porque no fue un curso más. Me hice de amigos, colegas… el profesor fue un excelente docente”, completa.

A lo largo de casi dos años, Erika aprendió a hacer planos, manejar herramientas, rendir exámenes, asistir a pasantías… pero también aprendió algo más profundo: a confiar en sí misma. “Siempre tuve el apoyo incondicional de mi familia, y en especial de mi mamá, que fue clave. Como mi hija va a la escuela por la mañana y yo cursaba a la tarde, durante todo este tiempo ella me la cuidó todas las siestas, cada vez que tenía que salir a rendir o estudiar”, señala.

Gasistas egresados y erika gutiérrez.jpg Egresados gasistas. Erika, abajo, junto a sus compañeros, ahora colegas. Gentileza

Pero hubo una institución que la apoyó para que pudiera continuar y no claudicar en el camino: el Fondo de Becas (Fonbec), sede Mendoza.”Esta gran familia me dio apoyo emocional, estratégico y económico a través de mis padrinos. Fue clave en mi formación y me dio herramientas para crecer”, asegura.

En su casa también tuvo acompañamiento: “Colaboraban con el orden, la comida, y me daban el espacio cuando tenía que estar sentada horas con la compu haciendo planos o estudiando”. Por eso, cuando finalmente recibió su diploma, lo celebraron todos. “Hicimos un almuerzo con muchas risas y con las familias de todos. Fue una semana intensa con los exámenes, pero muy feliz”.

"Estoy capacitada para ejercer, soy gasista", dijo Erika con orgullo

Hoy, Erika no solo se siente capacitada para ejercer, sino que lo hace con responsabilidad y entusiasmo: “Es un placer brindar este servicio con la garantía y seguridad que necesita la persona que lo requiera. Me siento orgullosa de poder hablar de esto. Soy gasista”, repite.

Aunque reconoce que todavía hay prejuicios: “A veces es difícil mostrar otra cara válida para estos oficios. Una parte de la sociedad aún se sorprende. Pero la mayoría, cuando cuento que soy gasista, me felicita, me pregunta dónde estudié, cómo es el curso, e incluso me piden presupuesto o me recomiendan. Eso me da mucho orgullo”.

En paralelo, cuenta que también incursionó en soldadura, aunque solo por un corto período por cuestiones de tiempo. “Todos me miraban raro, como diciendo ‘¿qué hacés acá?’. Pero lo hice igual. Y me dio ánimos para seguir. Creo que mis colegas y yo estamos dando una vista positiva para que más mujeres se animen”.

Detrás del diploma y del simpático cuadrito que encendió las redes, hay una historia de superación y esfuerzo. “No sé si reivindicar es la palabra justa, porque este oficio —como muchos otros— está a disposición de la sociedad. Creo que va en cada persona sentirse capaz de hacerlo. Para mí fue una oportunidad. Y me gustaría que otras mujeres también se animen”.