¿Sos una persona inmadura emocionalmente? medilo con este test de psicología

¿Qué es la madurez emocional?

La madurez emocional es la capacidad de una persona para manejar sus emociones, tomar decisiones reflexivas y mantener relaciones saludables. A medida que maduramos, tendemos a tomar responsabilidades, controlar impulsos y gestionar nuestras reacciones ante situaciones adversas.

Según el blog Psiquion, la madurez de una persona no está determinada por la edad biológica que esa persona tiene. Si no más bien, se alcanza cuando una persona es capaz de ser autónoma, es responsable, tiene cierta estabilidad en su vida, etc.