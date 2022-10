Sorpresa en la audiencia por precio del boleto por un video porno en medio de la presentación

Mientras los representantes del Ente de Movilidad Provincial (EMOP) presentaban sus informes para justificar un posible incremento de hasta el 73% de aumento, según lo que se sugiere desde el organismo, una persona hackeó la reunión.

En la pantalla se veían algunos gráficos sobre el costo del transporte y de repente aparecieron imágenes explícitas de dos personas manteniendo relaciones sexuales. Estas se transmitieron durante algunos segundos apra sorpresas de funcionarios y asistentes a la reunión virtual. De hecho, algunos decidieron salirse del cónclave tras el hecho.

A cuánto podría aumentar el precio del boleto en Mendoza

Según el estudio del costos del Ente de Movilidad Provincial (EMOP) señala que el aumento en el combustible, insumos y empleados han hecho aumentar el valor del kilómetro recorrido entre un 73% y 77% para el transporte urbano y el de larga y media distancia.

En tanto, las empresas de transporte han solicitado subas que van del 80% al 102%.

En la actualidad el pasaje del transporte público cuesta $40 y se mantendría en ese valor hasta, al menos, el 1 de enero de 2023.

No obstante, el sistema de transporte se enfrenta hace tiempo a otro problema, además del valor del boleto, y es la falta de tarjetas SUBE. De hecho, es usual el cartel en kioscos y centros oficiales advirtiendo que no tienen tarjetas y haciendo de la búsqueda de estas una verdadera odisea.