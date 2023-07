Solo para mentes superdotadas: intenta no perder la cordura antes de encontrar la palabra CAPA en 7 segundos o menos

Sin dudas este acertijo visual requiere que utilices tus sentidos e intuición ya que los acertijos lógicos son una especie de juegos que consisten en hallar la solución a un problema, en este caso una palabra intrusa. Es así que deberás esforzarte en tu razonamiento ya que los detalles, la concentración y la velocidad son la clave para resolver este desafío visual.

El desafío visual de hoy consiste en lo siguiente: te presentaremos una imagen, en ella hay muchas palabras, de hecho es la misma palabra, y esta es CARA. No obstante dentro de la misma imagen hay otra palabra oculta y esta es la que debes hallar. Lo que ha llevado a los internautas a volverse locos con el acertijo visual que debe resolverse en no más de 7 segundos por lo que no podrás ver la imagen más de ese tiempo.