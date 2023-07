La complejidad del acertijo visual se debe a que para poder resolver este difícil reto contarás tan solo cuentas con diez segundos. Es decir que desde el momento en que visualizas la imagen del desafío visual solo cuentas con diez segundos para descifrarlo y encontrar la desafío visual oculta que es diferente entre el resto de palabras idénticas ¿Te atreves a intentarlo? El tiempo comienza ahora

ST - 2023-07-29T163713.608.jpg

¿Lograste encontrar la palabra FUEGO en el desafío visual en menos de 10 segundos? En caso de que no hayas encontrado la solución al acertijo visual, no te preocupes, sigue realizando y practicando con este tipo de acertijos y lograrás acelerar tu mente. No obstante, aquí te dejamos la respuesta: la palabra FUEGO se encuentra en la segunda columna y cuarta fila.