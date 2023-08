Para resolver el desafío visual tendrás que abrir bien los ojos y ser lo más veloz que puedas evitando todo tipo de distracción. Esto se debe a que este acertijo visual tiene un límite de tiempo por lo que debes encontrar la palabra oculta en la imagen en no más de 15 segundo ¿Podrás con ello? El tiempo comienza ahora.

Diseño sin título - 2023-08-21T141551.898.jpg

¿Lograste encontrar la palabra del desafío visual en menos de 15 segundos? En caso de que lo hallas conseguido: ¡Felicidades! El 90 % de las personas falla en el intento. No obstante, si no hallas la palabra BALA en el tiempo estimado no te preocupes, la mayoría de los internautas que se enfrenta al acertijo visual no halla la palabra en menos de 15 segundos. Es por ello que aquí te dejamos la solución: se encuentra en la quinta columna y penúltima fila. A continuación te dejamos la imagen con la solución: