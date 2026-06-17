Singapur es uno de los países más pequeños del mundo, pero también uno de los más desarrollados. Con apenas unos 735 kilómetros cuadrados de superficie esta ciudad-estado del sudeste asiático lleva décadas enfrentando un desafío que parece imposible
Se trata de la falta de espacio. Para seguir creciendo, construyendo viviendas, puertos, aeropuertos e industrias, el país ha recurrido a una estrategia tan ambiciosa, se trata de crear tierra donde antes solo había océano.
Singapur se está quedando sin tierra porque sus vecinos no le quieren vender más
Desde su independencia en 1965, Singapur ha aumentado considerablemente su territorio mediante proyectos de recuperación de tierras. El método consiste en rellenar zonas costeras con enormes cantidades de arena y otros materiales para ganar superficie al océano. Gracias a esta técnica, el país ha expandido su tamaño en más de un 20% en las últimas décadas, transformando completamente su geografía.
Sin embargo, mantener este crecimiento se ha vuelto cada vez más complicado. La principal razón es que Singapur depende en gran medida de la arena importada para sus proyectos de expansión territorial. Durante años, países vecinos como Indonesia, Malasia, Camboya y Vietnam fueron sus principales proveedores. Pero el intenso comercio de arena comenzó a generar problemas ambientales, erosión costera y pérdida de ecosistemas en las zonas de extracción, lo que llevó a varios gobiernos a imponer restricciones o prohibiciones a las exportaciones.
Cerraron el grifo y pusieron en jaque al ambicioso plan de expansión de Singapur
Indonesia fue uno de los primeros en cerrar el grifo. En 2007 prohibió la venta de arena marina a Singapur tras denunciar daños ambientales y la desaparición parcial de pequeñas islas debido a la extracción excesiva. Posteriormente, otros países de la región adoptaron medidas similares para proteger sus recursos naturales.
La situación ha obligado a Singapur a buscar alternativas. Entre ellas se encuentran el reciclaje de materiales de construcción, el uso de arena procedente de fuentes más lejanas y el desarrollo de tecnologías que permitan reducir la dependencia de este recurso. Además, el país está apostando por proyectos urbanos más eficientes, con edificios más altos y una mejor utilización del espacio disponible.
A pesar de las dificultades, Singapur no ha renunciado a su objetivo de seguir creciendo. El megaproyecto del puerto de Tuas, considerado uno de los mayores desarrollos portuarios del mundo, y la expansión de diversas áreas costeras demuestran que la nación continúa apostando por ganar terreno al mar. No obstante, el desafío es cada vez mayor.