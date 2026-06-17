Singapur se está quedando sin tierra porque sus vecinos no le quieren vender más

Sin embargo, mantener este crecimiento se ha vuelto cada vez más complicado. La principal razón es que Singapur depende en gran medida de la arena importada para sus proyectos de expansión territorial. Durante años, países vecinos como Indonesia, Malasia, Camboya y Vietnam fueron sus principales proveedores. Pero el intenso comercio de arena comenzó a generar problemas ambientales, erosión costera y pérdida de ecosistemas en las zonas de extracción, lo que llevó a varios gobiernos a imponer restricciones o prohibiciones a las exportaciones.

Singapur arena

Cerraron el grifo y pusieron en jaque al ambicioso plan de expansión de Singapur

Indonesia fue uno de los primeros en cerrar el grifo. En 2007 prohibió la venta de arena marina a Singapur tras denunciar daños ambientales y la desaparición parcial de pequeñas islas debido a la extracción excesiva. Posteriormente, otros países de la región adoptaron medidas similares para proteger sus recursos naturales.

La situación ha obligado a Singapur a buscar alternativas. Entre ellas se encuentran el reciclaje de materiales de construcción, el uso de arena procedente de fuentes más lejanas y el desarrollo de tecnologías que permitan reducir la dependencia de este recurso. Además, el país está apostando por proyectos urbanos más eficientes, con edificios más altos y una mejor utilización del espacio disponible.

A pesar de las dificultades, Singapur no ha renunciado a su objetivo de seguir creciendo. El megaproyecto del puerto de Tuas, considerado uno de los mayores desarrollos portuarios del mundo, y la expansión de diversas áreas costeras demuestran que la nación continúa apostando por ganar terreno al mar. No obstante, el desafío es cada vez mayor.