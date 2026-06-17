Nadie logra resolver este acertijo: ¿cómo se llama al ascensor en China?

¿Cómo se llama al ascensor en China?

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces, la mente busca respuestas complejas cuando, en realidad, la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo en adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento que tenemos. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

llamar ascensor En esta imagen se encuentra la respuesta del acertijo. Foto Canva

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: la pregunta te invita a mirar hacia un lugar lejano, cuando en realidad la solución se encuentra en algo que harías exactamente igual en cualquier parte del mundo.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelar la verdad. La solución del acertijo es: pulsando el botón. Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.