La producción de agua desalinizada en el Reino de Arabia Saudita implica el tratamiento del agua de mar para abordar el déficit hídrico y satisfacer la creciente demanda en todo el país. Al estar en medio de unos desiertos más grandes del planeta, la falta de agua fue un problema con que siempre tuvo que liderar. Es así que en 1907 comenzaron con la primera planta, sin ellas el país no hubiera podido prosperar.

Arabia Saudita (4)

Esta tecnología hídrica en el mundo

Arabia Saudita es el país más grande del mundo sin agua corriente superficial y tiene una de las tasas de consumo de agua más altas del mundo.

Oriente Medio es una de las regiones del mundo con una grave escasez de agua, donde el clima es cálido, las precipitaciones escasas y la tierra árida, pero los recursos petroleros locales son abundantes y la economía es fuerte, por lo que existe una necesidad urgente para tecnología y dispositivos de desalinización.

En la actualidad, la industria y los dispositivos de desalinización han cubierto más de 150 países y regiones del mundo, como: