Este país posee un gran tamaño, abarcando aproximadamente 2,15 millones de kilómetros cuadrados (830.000 millas cuadradas). Si bien posee una gran extensión esta nación no tiene ríos permanentes ni cuerpos naturales de agua dulce. Esta falta de ríos se debe a su clima predominantemente árido y desértico, que no permite el flujo sostenido de agua.
Sin esperar a la lluvia y sin ríos, este país en medio del desierto abastece de agua a millones de personas
El país es Arabia Saudita y su secreto es la desalación del agua, es así que esta nación es el principal productor de agua desalada en el mundo. Para esta tarea cuenta con 31 plantas desaladoras en 17 localizaciones, operadas y gestionadas por más de 10.000 empleados. Varias plantas de desalinización están en proceso de construcción con una inversión de más de 24 billones de dólares.
La producción de agua desalinizada en el Reino de Arabia Saudita implica el tratamiento del agua de mar para abordar el déficit hídrico y satisfacer la creciente demanda en todo el país. Al estar en medio de unos desiertos más grandes del planeta, la falta de agua fue un problema con que siempre tuvo que liderar. Es así que en 1907 comenzaron con la primera planta, sin ellas el país no hubiera podido prosperar.
Esta tecnología hídrica en el mundo
Arabia Saudita es el país más grande del mundo sin agua corriente superficial y tiene una de las tasas de consumo de agua más altas del mundo.
Oriente Medio es una de las regiones del mundo con una grave escasez de agua, donde el clima es cálido, las precipitaciones escasas y la tierra árida, pero los recursos petroleros locales son abundantes y la economía es fuerte, por lo que existe una necesidad urgente para tecnología y dispositivos de desalinización.
En la actualidad, la industria y los dispositivos de desalinización han cubierto más de 150 países y regiones del mundo, como:
- Arabia Saudita
- Omán
- Emiratos Árabes Unidos
- España
- Chipre
- Malta
- Gibraltar
- Cabo Verde
- Portugal
- Grecia