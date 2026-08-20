Sigue la mini primavera en Mendoza: hasta cuándo durará

El panorama se mantendrá similar durante el viernes 21 de agosto. Las previsiones provinciales señalan una jornada con poca nubosidad, poco cambio de la temperatura, mínimas de 10°C y una máxima que volverá a ubicarse en los 22°C, con vientos leves del noreste y estabilidad en la alta montaña.

El SMN adelanta que la mini primavera no durará mucho tiempo más.

El fin de la primavera

El veranito invernal comenzará a despedirse a partir del sábado 22 de agosto con el ingreso de un frente frío. Para ese día, los pronósticos coinciden en un marcado descenso térmico y un incremento de la nubosidad en todo el territorio provincial.

En el llano, el termómetro se desplomará hasta alcanzar una máxima de apenas 13°C a 14°C, con vientos moderados del sector sur y cielo mayormente nublado. Además, las condiciones volverán a desmejorar sensiblemente en la alta montaña, donde se espera el regreso de las nevadas en la cordillera mendocina.