Sigue la mini primavera en Mendoza: hasta cuándo durará

Las condiciones agradables y el aire templado continuarán marcando las jornadas en Mendoza durante las próximas jornadas. Tras varios días de frío, la provincia atraviesa una "mini primavera" con marcas térmicas que superarán los 20°C en el llano, aunque los modelos meteorológicos ya le ponen fecha de vencimiento.
Jueves y viernes templados
Para este jueves 20 de agosto, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa tiempo bueno con un nuevo ascenso de la temperatura, registrando una mínima de 9°C y una máxima de 22°C, acompañada por vientos leves del sudeste y poca nubosidad en la cordillera.
En sintonía, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada sin probabilidad de precipitaciones, que comenzará con cielo despejado por la madrugada, algo nublado durante la mañana (con mínimas de 7°C) y alcanzará los 22°C por la tarde bajo un cielo parcialmente nublado y vientos del sur de entre 23 y 31 km/h, antes de tornarse mayormente nublado hacia la noche.
El panorama se mantendrá similar durante el viernes 21 de agosto. Las previsiones provinciales señalan una jornada con poca nubosidad, poco cambio de la temperatura, mínimas de 10°C y una máxima que volverá a ubicarse en los 22°C, con vientos leves del noreste y estabilidad en la alta montaña.
El fin de la primavera
El veranito invernal comenzará a despedirse a partir del sábado 22 de agosto con el ingreso de un frente frío. Para ese día, los pronósticos coinciden en un marcado descenso térmico y un incremento de la nubosidad en todo el territorio provincial.
En el llano, el termómetro se desplomará hasta alcanzar una máxima de apenas 13°C a 14°C, con vientos moderados del sector sur y cielo mayormente nublado. Además, las condiciones volverán a desmejorar sensiblemente en la alta montaña, donde se espera el regreso de las nevadas en la cordillera mendocina.
En pocas palabras
- Mendoza: Continuará con días cálidos casi de primavera, superando los 20°C.
- Pronóstico: El tiempo bueno con ascenso de temperatura se mantendrá hasta el viernes 21 de agosto.
- Fin del veranito: El sábado 22 se espera un frente frío con descenso térmico y nevadas en montaña.