¿Por qué se nos pone la piel de gallina?

Este fenómeno que aparece en el cuerpo humano en ciertos momentos, originalmente lleva el nombre de piloerección o cutis anserina.

¿Qué significa? La piel de gallina es una reacción automática e involuntaria que se produce en el cuerpo y en la piel cuando se activa el sistema nervioso simpático o una respuesta de huida. Cuando aparecen factores externos que lo activan, los pequeños músculos se contraen en la base de cada folículo piloso.

Por qué se produce este efecto en el cuerpo.

El vello de la piel se eriza y se forman pequeñas protuberancias con relieve y visibles. La piel de gallina puede aparecer en cualquier parte del cuerpo que tenga vello.

No solo aparece cuando bajan las temperaturas o cuando nos metemos en una pileta con agua muy fría. La piel de gallina se activa también como una respuesta de lucha frente a otros procesos psicológicos o neurológicos.

Por ejemplo, cuando experimentamos sentimientos muy fuertes o repentinos de miedo, ira o excitación, puede aparecer la piel de gallina. Lo mismo pasa con la excitación sexual o con los escalofríos que producen estímulos satisfactorios como una canción que nos gusta, una película, una sensación ASMR o un discurso motivador.

¿Es peligrosa la piel de gallina?

La piel de gallina como tal no es un problema de salud ni es peligrosa; es una reacción nerviosa que no se puede controlar.

La piel de gallina puede aparecer por efecto de otras afecciones.

Sin embargo, cuando es persistente, puede ser el síntoma de algo más importante. La piel del cuerpo se puede poner rugosa por sequedad de la piel y obstrucción de los depósitos de queratina, por ansiedad o síndromes de abstinencia.