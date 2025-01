Expertos como Antonio Alonso, ex director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España, mantuvieron una postura crítica frente al anuncio. "Desde un punto de vista científico, no podemos evaluar realmente qué contenía el documental porque no ofrecieron ningún dato del análisis", expresó en declaraciones al periódico El País.

El momento histórico en que vivió Colón añade una capa adicional de complejidad al misterio. La España de finales del siglo XV atravesaba un período de intensa persecución religiosa y limpieza étnica, circunstancias que podrían explicar por qué alguien ocultaría sus verdaderos orígenes.

La comunidad científica señaló que los documentos históricos presentan irregularidades intrigantes. La sintaxis peculiar en las cartas de Colón y ciertas anomalías en su testamento sugieren un esfuerzo deliberado por ocultar información sobre su identidad.

huesos.avif Los supuestos huesos de Colón ayudaron a llegar a este descubrimiento.

El impacto en la historia moderna

El cuestionamiento del origen genovés de Colón plantea interrogantes más profundos sobre la historia de la exploración europea tras el nuevo descubrimiento. Los datos genéticos, aunque preliminares, obligan a reconsiderar cómo un individuo potencialmente perteneciente a una minoría perseguida llegó a encabezar la expansión española hacia América.

La verificación científica rigurosa continúa pendiente. Para que estos hallazgos sean ampliamente aceptados, los resultados necesitan someterse a un escrutinio detallado y posiblemente replicarse en estudios independientes. Por ahora, la figura de Colón permanece envuelta en un manto de misterio que la ciencia moderna intenta develar.