Si tu ropa sale con manchas del lavarropas necesita un arreglo urgente: cuál es la falla y cómo solucionarlo

Por qué la ropa sale con manchas del lavarropas: las causas más frecuentes

ropa con manchas Cuando la ropa blanca sale con este tipo de manchas del lavarropas, es porque hay un problema con su mantenimiento y buen funcionamiento.

El lavarropas es uno de los electrodomésticos más importantes del hogar. Sin embargo, su rendimiento depende en gran medida del mantenimiento. Cuando no está limpio, pueden aparecer problemas visibles en las prendas, como manchas y olores desagradables.

El origen más común de este problema es la acumulación de residuos dentro del tambor o los conductos internos. Con el tiempo, los restos de detergente, suavizante y suciedad liberada de otras prendas se adhieren a las paredes internas del lavarropas, formando una película grasosa. Cuando el tambor gira a alta velocidad durante el centrifugado, esa suciedad se desprende y vuelve a depositarse sobre la ropa.

Otro factor clave es el excesivo uso de jabón o suavizante. Aunque parezca que más producto limpia mejor, sucede lo contrario, pues el exceso genera espuma que no se enjuaga por completo y deja residuos que, al secarse, forman manchas.

También puede tratarse de una falla en el filtro o en la bomba de desagüe, que impide que el agua sucia se drene correctamente. En estos casos, parte del agua contaminada se mezcla con la ropa limpia durante las últimas etapas del lavado.

lavarropas sucio Los restos de jabón en el compartimiento y el moho en la goma de la puerta del electrodoméstico es una de las razones por la que la ropa sale manchada.

Cómo solucionar este problema

Por lo general se recomienda realizar una limpieza profunda del lavarropas al menos una vez por mes. Para hacerlo, basta con ejecutar un ciclo de lavado en vacío con agua caliente, vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Esta combinación ayuda a eliminar los restos de jabón y moho acumulados.

Además, es fundamental limpiar el filtro y las gomas del tambor regularmente, ya que allí suelen alojarse pelusas, cabellos y residuos de detergente. Si el problema persiste, conviene revisar el estado del tambor y del conducto de desagüe, y en caso de detectar mal olor o manchas persistentes, llamar a un técnico especializado.

Además, es muy importante sobrecargar el lavarropas y usar solo la cantidad justa de detergente recomendada por el fabricante.