Si tenés una bandera argentina en casa, tenés un tesoro en tus manos: qué significa

Qué significa tener la bandera argentina en casa

Tener una bandera argentina en casa es una forma de mostrar la identificación con el país y sus valores. En las celebraciones nacionales como el 25 de mayo o el 20 de junio, las calles y los hogares se visten de celeste y blanco, pero "izar" la bandera en alguna parte de la casa va más allá de la simple conmemoración de una fecha histórica.

Tener una bandera argentina en casa significa que el espíritu nacional sigue vigente y el amor por la patria no decae. Foto El Debate

En este sentido, la bandera se convierte en una forma de manifestar un compromiso con el país, una manera de alzar la voz sin palabras, a través de la visualidad de un símbolo que, a pesar de sus significados diversos, une a todos los argentinos bajo una misma identidad: la pasión, el sentido de pertenencia, nuestra historia, la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto por los derechos humanos.