En cada rincón de nuestro país, es común ver sobre todo en fechas patrias o en momentos de fervor popular, casas, balcones y ventanas adornados con la bandera argentina. Pero, ¿qué significa que la bandera esté en casa y por qué es un tesoro nacional?
Si tenés una bandera argentina en casa, tenés un tesoro en tus manos: qué significa
En este 20 de junio, muchos sacarán a lucir su bandera argentina, pero pocos saben que en realidad están frente a un tesoro nacional. ¿Qué significa?
Qué significa tener la bandera argentina en casa
Tener una bandera argentina en casa es una forma de mostrar la identificación con el país y sus valores. En las celebraciones nacionales como el 25 de mayo o el 20 de junio, las calles y los hogares se visten de celeste y blanco, pero "izar" la bandera en alguna parte de la casa va más allá de la simple conmemoración de una fecha histórica.
En este sentido, la bandera se convierte en una forma de manifestar un compromiso con el país, una manera de alzar la voz sin palabras, a través de la visualidad de un símbolo que, a pesar de sus significados diversos, une a todos los argentinos bajo una misma identidad: la pasión, el sentido de pertenencia, nuestra historia, la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto por los derechos humanos.
Por qué tener una bandera en tu casa es un tesoro
Hoy es 20 de junio, es el día de la Bandera Argentina en conmemoración del fallecimiento del general Manuel Belgrano, creador de nuestra identidad patria, quien falleció ese mismo día en 1820.
Es por eso que tener una bandera argentina en nuestra casa hace conmemorar la creación de un símbolo patrio que representa la identidad y soberanía de la nación y también rendirle homenaje a la memoria de Belgrano, un hombre que dejó una huella indeleble en la historia de su país. Además, hacerlo hace que su ejemplo moral y su compromiso con los ideales de libertad y justicia sigan inspirando a las generaciones actuales.
Por último, también estamos en época de mundial y tener una bandera argentina en casa nos une a todos por igual. Donde no hay clases sociales, ni lucha, ni desesperanza ni diferencias. Solo pasión y un mismo objetivo. Esto nos hace repensar el sentido de identidad y pertenencia a un mismo pueblo, a un mismo país.