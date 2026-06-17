La regulación principal de ceremonial y protocolo sobre el uso de los símbolos patrios en Argentina -incluida la bandera argentina- está regida por el decreto 10.302/1944 (y sus modificaciones posteriores). Esta ley establece que la bandera oficial de la Nación es la que lleva el Sol de Mayo y que tiene un uso exclusivo para organismos oficiales, fuerzas armadas y establecimientos educativos.
Ceremonial y protocolo: ¿está mal usar la Bandera Argentina como capa?
El tema suele generar intensos debates en Argentina, especialmente entre el fervor mundialista y el estricto protocolo civil y militar. ¿Puede ser un delito usar así la Bandera Argentina?
En tanto, la flexibilización de 1985, la Ley 23.208 determinó que los ciudadanos particulares también tienen derecho a usar la Bandera Nacional, pero con una condición clave: "siempre que se le rinda el condigno respeto y honor".
Ceremonial y protocolo: ¿es una falta de respeto usar la bandera argentina como capa?
Desde el punto de vista del ceremonial y protocolo estricto, sí se considera una incorrección o falta de decoro usar la badnera como capa. Las pautas tradicionales de los símbolos patrios dictan que:
- La bandera nunca debe tocar el suelo, ni el agua, ni ser usada como alfombra o vestimenta.
- No debe ser utilizada como elemento de propaganda, cobertura de mesas (a menos que sea un estrado oficial y no toque el piso) o vestuario común.
- Su lugar natural es el mástil, el asta de ceremonia o el pecho (en forma de escarapela o banda presidencial, esta última regulada por ley para el Poder Ejecutivo).
Por lo tanto, los expertos en ceremonial coinciden en que atarse la bandera al cuello como capa desnaturaliza su función de símbolo soberano.
Bandera argentina: el vacío legal y el uso popular
A pesar de lo que dicta el ceremonial y protocolo, no existe en el Código Penal argentino una sanción explícita o multa por usar la bandera como capa en la vía pública, siempre y cuando no se configure el delito de "ultraje".
En el artículo 222 del Código Penal Argentino se señala: "Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los emblemas de una provincia argentina".
Se entiende por ultraje el acto deliberado de romper, quemar, pisotear o manchar el símbolo patrio con el fin de ofender a la Nación.
La intención popular: cuando un ciudadano la usa como capa en un festejo mundialista o una fecha patria, la jurisprudencia entiende que hay una intención de celebración, orgullo e identidad, no de ofensa. Por ende, no es un delito computable.