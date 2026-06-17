Ceremonial y protocolo: ¿está mal usar la Bandera Argentina como capa?

La bandera nunca debe tocar el suelo, ni el agua, ni ser usada como alfombra o vestimenta.

nunca debe tocar el suelo, ni el agua, ni ser usada como alfombra o vestimenta. No debe ser utilizada como elemento de propaganda , cobertura de mesas (a menos que sea un estrado oficial y no toque el piso) o vestuario común.

, cobertura de mesas (a menos que sea un estrado oficial y no toque el piso) o vestuario común. Su lugar natural es el mástil, el asta de ceremonia o el pecho (en forma de escarapela o banda presidencial, esta última regulada por ley para el Poder Ejecutivo).

Por lo tanto, los expertos en ceremonial coinciden en que atarse la bandera al cuello como capa desnaturaliza su función de símbolo soberano.

Bandera argentina La bandera argentina nunca debe doblarse -sí encanastarse- ni tocar el piso. Y el sol de mayo debe quedar mirando hacia arriba.

Bandera argentina: el vacío legal y el uso popular

A pesar de lo que dicta el ceremonial y protocolo, no existe en el Código Penal argentino una sanción explícita o multa por usar la bandera como capa en la vía pública, siempre y cuando no se configure el delito de "ultraje".

En el artículo 222 del Código Penal Argentino se señala: "Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los emblemas de una provincia argentina".

Se entiende por ultraje el acto deliberado de romper, quemar, pisotear o manchar el símbolo patrio con el fin de ofender a la Nación.

La intención popular: cuando un ciudadano la usa como capa en un festejo mundialista o una fecha patria, la jurisprudencia entiende que hay una intención de celebración, orgullo e identidad, no de ofensa. Por ende, no es un delito computable.