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Si tenés pilas que ya no sirven para nada, tenés un tesoro en casa: transfórmalas en un imán

Las pilas suelen tirarse cuando dejan de funcionar, sin embargo, pueden convertirse en un tesoro para útil para tu casa

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tenés pilas gastadas o sin uso, tenés un tesoro en casa: transformalas en un imán
Si tenés pilas gastadas o sin uso, tenés un tesoro en casa: transformalas en un imán

Las pilas nos ayudan a que ciertos objetos como relojes o controles del televisor funcionen correctamente. Su durabilidad no es permanente, tienen un funcionamiento relativamente corto y suelen ser muy tóxicas si se las tira. Es por eso, que gracias al reciclaje puedes convertirlas en un tesoro.

Las pilas son la unidad pequeña de una batería que almacena energía y la convierte en electricidad. Tiene dos extremos, los electrodos, y el electrolito. Cuando se conecta a un circuito, genera corriente eléctrica y esa es la que alimenta tus aparatos para que funcionen.

Sin embargo, en la mayoría de las casas, las pilas que se gastan terminan olvidadas en cajones o, peor aún, en la basura. Pero lo que muchos no saben es que esos pequeños objetos metálicos pueden convertirse en un auténtico tesoro para la casa si se les da un nuevo propósito, por ejemplo, en un electroimán.

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Las pilas viejas no solo son un tesoro por los materiales que contienen, sino que adem&aacute;s pueden convertirse en objetos muy &uacute;tiles para la casa.

Las pilas viejas no solo son un tesoro por los materiales que contienen, sino que además pueden convertirse en objetos muy útiles para la casa.

Si tenés pilas gastadas, tenés un tesoro en casa: transfórmalas en un imán

Aunque no lo parezca, a partir de una pila que ya no usas para que un aparato funcione puedes crear un nuevo objeto. Un electroimán, es decir, un imán artificial.

Se trata de un componente eléctrico que podemos encontrar muy fácilmente en nuestra vida cotidiana. Esto se debe a que sus aplicaciones pueden estar en un timbre para las casas hasta aplicaciones industriales como motores. ¿Te interesa saber cómo se arma? Agarra tus pilas y continúa leyendo.

Para este proyecto de reciclaje necesitarás una pila de petaca o pilas, un portapilas, un clavo de hierro largo o una barrita de hierro, hilo de cobre fino, dos cables, cinta adhesiva y tornillos.

Cuando tengas los instrumentos, agarra el clavo o la barrita de hierro y enrolla en ella el hilo de cobre lo más apretado posible sin poner unos sobre otros. Deja los extremos del clavo libres, y unos 5 cm de hilo libre antes de comenzar a enrollar.

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Gracias a esta idea de reciclaje, podr&aacute;s crear un electroim&aacute;n con una pila.

Gracias a esta idea de reciclaje, podrás crear un electroimán con una pila.

Una vez cubierto el clavo, sujeta con cinta adhesiva, enrolla de nuevo el hilo y vuelve a cubrir con la cinta adhesiva. Conecta a continuación los dos extremos del cable que hemos dejado libres en cada extremo del tornillo, con cada polo de la pila y ¡listo! Tendrás tu electroimán para usar en electrodomésticos con motores eléctricos, timbres, altavoces y sistemas de seguridad

En una actualidad donde el reciclaje creativo gana terreno, reutilizar pilas gastadas no solo ayuda al medioambiente, sino que también permite crear objetos útiles sin gastar dinero.

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