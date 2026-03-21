Si tenés pilas que ya no sirven para nada, tenés un tesoro en casa: transfórmalas en un imán

pilas Las pilas viejas no solo son un tesoro por los materiales que contienen, sino que además pueden convertirse en objetos muy útiles para la casa.

Si tenés pilas gastadas, tenés un tesoro en casa: transfórmalas en un imán

Aunque no lo parezca, a partir de una pila que ya no usas para que un aparato funcione puedes crear un nuevo objeto. Un electroimán, es decir, un imán artificial.

Se trata de un componente eléctrico que podemos encontrar muy fácilmente en nuestra vida cotidiana. Esto se debe a que sus aplicaciones pueden estar en un timbre para las casas hasta aplicaciones industriales como motores. ¿Te interesa saber cómo se arma? Agarra tus pilas y continúa leyendo.

Para este proyecto de reciclaje necesitarás una pila de petaca o pilas, un portapilas, un clavo de hierro largo o una barrita de hierro, hilo de cobre fino, dos cables, cinta adhesiva y tornillos.

Cuando tengas los instrumentos, agarra el clavo o la barrita de hierro y enrolla en ella el hilo de cobre lo más apretado posible sin poner unos sobre otros. Deja los extremos del clavo libres, y unos 5 cm de hilo libre antes de comenzar a enrollar.

electroiman Gracias a esta idea de reciclaje, podrás crear un electroimán con una pila.

Una vez cubierto el clavo, sujeta con cinta adhesiva, enrolla de nuevo el hilo y vuelve a cubrir con la cinta adhesiva. Conecta a continuación los dos extremos del cable que hemos dejado libres en cada extremo del tornillo, con cada polo de la pila y ¡listo! Tendrás tu electroimán para usar en electrodomésticos con motores eléctricos, timbres, altavoces y sistemas de seguridad

En una actualidad donde el reciclaje creativo gana terreno, reutilizar pilas gastadas no solo ayuda al medioambiente, sino que también permite crear objetos útiles sin gastar dinero.