Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta de cactus sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para dar presencia a cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del feng shui, estas plantas tienen un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan. ¿Qué significa?
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que te regalan.
Si te regalaron un cactus, te contamos qué significa y qué beneficios te desean
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Los amantes de la jardinería saben que la planta de cactus tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen, aunque el significado de que te la regalen es diferente.
Esta planta tiene beneficios positivos en nuestra vida y hogar, sobre todo cuando se trata de un regalo. Así que si en estos días alguien te regaló un cactus te contamos el significado según el feng shui:
- Si una persona te regala un cactus te desea fortaleza ante cualquier situación que estés atravesando.
- Simboliza resistencia.
- Quieren que tu entorno cambie y se llene de buena energía, ya que esta planta ahuyenta lo malo.
- Que te regalen una significa protección.
- Ayuda a transmitir paz.
- Un regalo de este significa el deseo de éxito personal y laboral.
- Significa amor y fortaleza.
Las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo, aunque sea un regalo. El feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, cuando te regalen uno debes poner el cactus en el exterior de la casa, como en la entrada principal al hogar, al lado o bajo una ventana. Ten en cuenta que el cactus nunca se debe colocar en: el dormitorio, el baño, la oficina, el comedor ni cocina.
En pocas palabras
- Significado espiritual: Regalar un cactus simboliza fortaleza, resistencia y deseos de buena energía.
- Protección y paz: La planta representa protección y ayuda a transmitir paz al hogar.
- Éxito y amor: Un cactus como regalo también significa el deseo de éxito personal, laboral y de amor.