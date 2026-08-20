Por primera vez en 34 días, el Paso Internacional Cristo Redentor abre este fin de semana al turismo

Otra vez se reactiva el turismo internacional que se vio seriamente afectado por el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor durante 34 días.

La reapertura del paso a Chile se ordenó de forma progresiva y siempre supeditada a las condiciones de la ruta:

Martes 18, miércoles 19 y jueves 20: tránsito exclusivo de camiones desde Argentina hacia Chile, de 9 a 21 hs (hora argentina).

tránsito exclusivo de camiones desde Argentina hacia Chile, de 9 a 21 hs (hora argentina). Viernes 21 y sábado 22 (hasta que arranque la habilitación turística): tránsito exclusivo de camiones desde Chile hacia Argentina, de 9 a 21 hs Argentina (8 a 20 hs Chile), circulando en vía única hasta Uspallata.

Se habilita el turismo ante nuevos pronósticos de nevadas intensas

El propio comunicado oficial pone el foco en lo que viene después del fin de semana: los pronósticos meteorológicos anticipan nuevos frentes climáticos adversos para la próxima semana, lo que podría volver a comprometer la transitabilidad segura del corredor. Es una advertencia que las autoridades de ambos países remarcaron especialmente, después de un cierre que superó un mes.

Por eso, la recomendación para quienes planeen cruzar este fin de semana es clara:

Planificar el viaje con anticipación y no dejar el cruce para último momento.