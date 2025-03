Trabaja en Canal 7 hace 39 años, cuando la emisora funcionaba en el Edificio Gómez, Garibaldi 7 casi San Martín. Fue presentador del noticiero durante décadas; también de los programas Deportevé y Ecotevé. Él mismo cuenta cómo se convirtió en periodista de televisión.

- A mediados de los ´80, yo trabajaba en el Diario Mendoza; un día fui al Canal 7 a pedir la grabación de una nota al testigo de un caso de homicidio. Volví a la redacción con la información que necesitaba y una semana después, Marcelo Romanello me ofreció sumarme al equipo de periodistas. Dijo que me había visto condiciones: interés por la noticia, inquietud... así empezó todo.

Sergio Di Maria, periodista Canal 7 (2).jpeg Sergio Dimaría nació en la Cuarta Sección. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Sergio Dimaría trabajó desde entonces, y durante años, como periodista a tiempo completo: diario y televisión. Más tarde fue corresponsal en Mendoza del diario porteño La Nación.

La conversación avanza y surge la inevitable pregunta de cómo un tipo tímido se animó a salir a la calle y mostrarse así, cara a cara, con las audiencias, a través de las notas en un diario y la pantalla de televisión, en épocas en que la televisión era un integrante más de cada casa y cada familia. Y a la hora del noticiero, ni dudarlo...

- Puede parecer raro, pero siempre me he sentido yo mismo haciendo mi trabajo periodístico -confiesa Dimaría, que juguetea con las manos y con la birome. En la oficina contigua, los productores y ténicos de El Siete tienen todo listo para encender las cámaras y salir al aire.

Sergio Di Maria, periodista Canal 7 (13).jpeg El periodista Sergio Dimaría en el control técnico de El Siete. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Dimaría cuenta que los comienzos y el devenir de la carrera fueron mejores gracias a la influencia de periodistas colegas y jefes a los que considera sus maestros. Y nombra: Hugo Cacho Cortez, Gustavo De Marinis, Carlos Perlino, Mercedes Fernández, Lucho Da Souza, José Galante y Luis Chino Gregorio, entre otros.

Con Gregorio compartieron redacción y conjugan otra pasión: el vino. Dimaría es técnico en Enología, sabe de vinos y de terrenos fértiles, también de catas y de la industria vitícola de Mendoza y ha sido jurado de los certámenes Vinandino.

- ¿Vas a ir a Tucumán por el Martín Fierro o te va a ganar la timidez?

- (Sonríe) Voy a ir, especialmente por todo el reconocimiento de los colegas, amigos y público luego de conocida esta nominación tan inesperada por mí.

Sergio Di Maria, periodista Canal 7 (7).jpeg Sergio Dimaría ha sido nominado al Martín Fierro por su trabajo periodístico en El Siete. Fotos: Martín Pravata Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Dimaría empezó siendo notero de exteriores, misión que compartió con la conducción de noticieros en estudios, en vivo y en directo, con Romanello y varias generaciones de presentadores algunos en actividad, como Marcela Navarro y Sergio Suárez y Noelia Itatí Nieto, y otros ya retirados de la pantalla, como Mariú Romá -ahora especialista en joyas de autor.

- Contáme de alguna nota o entrevista que recuerdes por algún motivo...

Dimaría alza las cejas y confiesa que alguna vez sintió temor por su integridad. Fue en marzo de 2000, durante el motín carcelario, en plena Vendimia.

- Aquel sábado fue tremendo: en Canal 7 teníamos todo listo para cubrir el Carrusel de las Reinas y me tocó ir al motín del otro lado de la calle Boulogne Sur Mer, frente a la Penitenciaría. Fueron horas de mucha tensión por la gravedad de los hechos. Los presos no se entregaban, el conflicto no cesaba y llegaba la Gendarmería. Además, aquella noche, estaría el entonces Presidente de la Nación, Fernando de la Rúa -como ocurrió- lo que generó mayor preocupación política y social.

MENDOZA – 25/02/06 – MOTIN VENDIMIAL Sergio Dimaría cubrió el motín vendimial de 2000 en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

Millones de anécdotas del periodista que va por el Martín Fierro

Sergio Dimaría debe de tener millones de anécdotas para contar. Como que cada martes de los ´80 y ´90 llegaba al viejo aeropuerto (funcionaba en la IV Brigada Aérea) a primera hora de la mañana empuñando el micrófono con el logo de El Siete para entrevistar a los protagonistas de la vida pública de Mendoza que llegaban a Mendoza desde Buenos Aires en el primer vuelo y a los que se irían camino del Congreso de la Nación o la Casa Rosada en el primer avión en despegar.

Lista parcial, claro está: los gobernadores Felipe Llaver, Pilo Bordón, Rodolfo Gabrielli, el vicegobernador y luego senador nacional José Genoud; Cristina Zuccardi, deportistas y artistas, ministros y también gente con súbita y efímera trascendencia pública. De todo un poco.

Cubrió decenas de elecciones de autoridades; en las mesas de votación, en el Correo -donde se hacía el conteo-. Conferencias de prensa, accidentes viales, deportes...

La vida y parte de la historia de Mendoza pasaron -y todavía pasan- por la mirada y el criterio periodísticos de Sergio Dimaría.

El periodista y el recuerdo del "Búfalo" Juan Gilberto Funes

Sergio Dimaría trabajó en periodismo deportivo. Hermosos recuerdos tiene de haber seguido de punta a punta la carrera del recordado futbolista puntano Juan Gilberto Funes, El Búfalo, que despegó en Gimnasia y Esgrima de Mendoza y brilló en River campeón de la Libertadores del ´86, luego en Vélez Sarsfield hasta casi recalar en Boca, porque el corazón le truncó la carrera primero y la vida después.

Juan Gilberto Funes.jpeg El Búfalo Juan Gilberto Funes, figura en el Lobo mendocino en los '80.

- A Funes lo entrevisté varias veces, como a otros deportistas, en los entrenamientos, en las canchas; también cuando fue operado del corazón por el cardiocirujano Claudio Burgos pude hablar con El Búfalo.

Los tiempos cambian y ya la tevé puede verse en streaming y los diarios dejaron de ser de papel para ser leídos en el celular o la computadora de escritorio.

Sergio Di Maria, periodista Canal 7 (4).jpeg Sergio Dimaría, periodista de tevé y gráfica desde los ´80, va por un Martín Fierro. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

- ¿Cómo has vivido semejante transformación y los cambios en la forma de trabajar?

- Muy bien; esencialmente adaptándome a cada etapa de esta evolución fenomenal. La pasión que tengo por el periodismo me ha llevado a estar activo y a tono.

- ¿Dónde te has sentido más vos mismo, delante o detrás de cámara? -pregunta Diario UNO.

- La construcción de la noticia es apasionante; el vértigo de la producción... todo, todo ese proceso.

Fin de la entrevista. El periodista agradece vuelve a lo suyo. El noticiero de El Siete comenzará en segundos. Se encienden las cámaras, se ajustan los micrófonos. Ahora, sí. Estamos en el aire.