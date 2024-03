Semana Santa: cómo atenderán los comercios este fin de semana largo

Según el relevamiento la atención en los comercios será normal el día jueves y permanecerán cerrados el Viernes Santo. En tanto, el sábado y el domingo, la atención será la habitual. El lunes y martes, la atención será mediodía y ha adherido el 65% de los establecimientos.

►TE PUEDE INTERESAR: Pronóstico del tiempo en alta montaña para Semana Santa

Comercios Centro de Mendoza (10).jpeg Durante Semana Santa el 65% atenderán jueves y sábados y domingos con normalidad. En tanto el viernes permanecerán cerrados. Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

►TE PUEDE INTERESAR: Seis días para respirar aire de montaña en Tupungato

El 35% de los comercios restantes, según lanzó el resultado de la encuesta, atenderá todo el día o bien no abrirá sus puertas, comentó la Cecitys.

El comunicado del CEC para los empleados en Semana Santa

El secretario general del Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC), Fernando Ligorria, informó la modalidad de en la que trabajarán los comercios los días jueves 28, viernes 29 marzo y el lunes 1 y martes 2 de abril. El Jjueves Santo trabajarán con normalidad, al no ser considerado feriado nacional. Los empleados de comercio deben asistir a sus lugares de trabajo, ya que de no hacerlo el empleador puede descontar el día.

Comercios Centro de Mendoza (17).jpeg El 35% de los comercios según lanzó el resultado de la encuesta, atenderá todo el día o bien no abrirá sus puertas, comentó la Cecitys. Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

En tanto, el Viernes Santo es feriado nacional por lo que trabajadores del comercio no están obligados a prestar servicios. En el caso de que decidan trabajar el día se abonará como doble jornada y, en caso de no asistir, el empleador no podrá descontar el día.

El lunes 1 de abril, considerado feriado nacional puente, y el 2 de abril, Día del Veterano y Caídos en Malvinas, los empleados de comercio podrán no ir a sus lugares de trabajo sin que esto implique el descuento por día no trabajado. En caso de que el empleado acepte trabajar esos días el empleador pagará doble jornada.

►TE PUEDE INTERESAR: Voluntarios plantaron más de 400 ejemplares nativos en el cerro Arco