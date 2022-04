"Sean felices, hasta siempre", dijo Ricardo Mur cuando terminó su último noticiero junto a Gisela Campos

Llegada la hora de ponerle punto final al programa, Mur se "descontracturó", le pasó el guión impreso y la birome a Gisela y se sacó la corbata para tomar unos minutos y agradecerle a sus familiares, compañeros y para decir su último "sean felices".

“Se cierra una puerta en esta larga trayectoria de los medios de comunicación, me llevo un bagaje muy importante, el reconocimiento de ustedes que me siguieron al aire en los dos canales más importantes del oeste argentino", comenzó la despedida de Ricardo.

DESPEDIDA RICARDO MUR

"Los mejores años de mi vida profesional los pase aquí, en este medio -haciendo referencia a Canal 7-. Por el reconocimiento, por el afecto, por la contención porque fui materia de consulta y eso en mi tiempo es un mimo al corazón de colegas a un colega más viejo, a un dinosaurio”, dijo Mur conmovido.

“Nada de esto yo lo podría haber hecho sin el apoyo de mi familia. El apoyo de mi esposa, de mis tres hijos y de mis nietos porque les robé mucho tiempo, mucho tiempo de sus vidas y me robé ese tiempo a mí mismo. Pero me llevo ese cariño inmensurable de todos aquellos que siguieron mi trayectoria”, agregó.

"He cumplido una larga etapa y a la hora de hacer un balanza uno se da cuenta de todo. Acá hice vínculos muy intensos con muchos de mis compañeros y a todos, absolutamente a todos, les dejo una palabra que queda muy chica: un gracias. Mi corazón y mi reconocimiento para quienes acá me recibieron, desde el más humilde de los trabajadores hasta las autoridades, con la puerta abierta reconociendo esta larga trayectoria y me quedo con esto"

"A ustedes queridos amigos -mirando a cámara, hablándole a los televidentes-. Sean felices, hasta siempre”, finalizó Mur visiblemente emocionado.

¡Hasta siempre, Ricardo!