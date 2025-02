Se viralizó el asalto al chofer de una aplicación y Seguridad apuntó a la prevención con cámaras y alarmas

Embed - Así le roban a taxistas y choferes de Uber en Godoy Cruz

El relato del chofer de la aplicación asaltado en Godoy Cruz

"Cuando subieron yo les pedí que los tres subieran atrás, no me dieron bola y uno se subió adelante. Ahí me di cuenta que iba a ser un asalto", relató el chofer en el programa No tenés cara de radio Nihuil.

"Lo estaba mirando por el espejo retrovisor y uno me dice 'parate acá'. Yo ya me imaginé que algo iba a pasar porque en esas casas que me dijeron que parara estaba la luz apagada. Veo cuando se hacen señas, se miran entre los dos y veo la mano, entonces yo trato de meter mi brazo entre mi cuello y la mano de él y ahí se corta la corriente de la cámara y no pude filmar más. Ahí me pegaron un golpe de puño en la cabeza y me tenían con un cuchillo amenazado en el cuello", rememoró la víctima.

Espinoza se quejó de la falta de presencia policial y también de las fallas de seguridad de la aplicación. "El pasajero tiene todos los datos del chofer, pero nosotros no tenemos los mismos datos de los pasajeros, e incluso puede que uno pida el viaje y que el que tome el viaje sea otra persona", marcó.

En su caso, ese trío de asaltantes huyó con la recaudación, los documentos del chofer y hasta las llaves del auto que manejaba.

Emprendedor mendocino, Daniel Carrión, Pide tu remis, app similar uber (12).jpeg La app Pide tu Remis es mendocina y sale a competir con las más populares plataformas digitales. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Ese no fue el único caso de las últimas horas. Este martes la víctima fue otro chofer de Uber que fue atacado en Pedro Molina y Servet, de Guaymallén.

La modalidad fue muy parecida: el chofer acudió a buscar a un presunto pasajero y allí lo abordó una pareja que lo amenazó para robarle $40.000 de la recaudación y las llaves del auto.

"Las alertas y las cámaras ayudan a disuadir este tipo de robos a choferes"

Este viernes, desde el Ministerio de Seguridad difundió que la Policía detuvo a un par de sospechosos que según las distintas investigaciones habían protagonizado varios de los atracos a choferes de aplicaciones y taxis cometidos recientemente en Godoy Cruz.

En el arresto de esos sospechosos, que son hermanos y cuenta con un amplio y añoso prontuario, se les secuestraron varios celulares, billeteras y otras pertenencias que podrían pertenecer a sus víctimas. Además, ahora peritan esas pruebas con la presunción de que podrán conducirlos a resolver varios de los atracos.

"Para poder avanzar en la prevención de estos casos existe un sistema de alarmas que estos choferes de aplicaciones y taxistas tienen a disposición. Con esas alarmas se activa una alerta que se conecta directamente con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y eso nos da una respuesta inmediata porque nos marca la ubicación del chofer y así se pueden activar cámaras de la zona para identificar a los agresores y enviar móviles de inmediato. En nuestros indicadores esos sistemas colaboran con disuadir este tipo de delitos", marcó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus ante la consulta de Diario UNO.

La ministra aseguró que varias de las detenciones que se han realizado de presuntos asaltantes de esos choferes se han nutrido de este sistema de alarmas y de varias de las imágenes que aportaron las aplicaciones de lo que registraron en el momento de los atracos.