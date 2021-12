Se viene la segunda marcha contra el maltrato animal

Marcha-contra-el-maltrato-animal1.jpg

"Tiger", el perrito víctima de petardos que le lanzaron intencionalmente en las inmediaciones de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, superó aquél dolorosísimo momento donde su mandíbula quedó destrozada, y es hoy un animal convertido en una insignia de la lucha de los buenos humanos, por regresarle una vida digna a seres sintientes maltratados.

“Tiger” que literalmente ama marchar junto a su mamá Analía Brail en cada movilización a favor de los animales, pudo vivir y tener una familia que lo ama con locura. No pudieron hacerlo otros animales, como “Fueguito” el perrito que murió calcinado cuando una pareja le tiró kerosene, lo incendió vivo y que no tuvieron prisión efectiva. Lo mismo con otros crueles victimarios de animales, que como una especie de burla a la ley por parte de los jueces, le hacen pagar bolsas de alimentos, a personas que cometen horrorosos actos de violencia. Así el valor de la vida animal, del dolor hasta la agonía de un ser sintiente, para un juez, jueza, solo tiene el valor de algunos kilos de comida. La mayor injusticia de los que cobran sueldos de los contribuyentes, por impartir justicia.

La segunda marcha

Bajo el nombre de “Marcha por los animales maltratados”, un gran número de proteccionistas y defensores y defensoras de la vida animal, han organizado la que será la segunda marcha por las calles de Mendoza, visibilizando en su peregrinar la enorme preocupación por la otra pandemia de la que no se habla: los animales abandonados y los animales maltratados.

Marcha-contra-el-maltrato-animal.jpg

Además, el objetivo principal de la movilización, será entregar un pedido formal a diputados, senadores y el mismísimo poder ejecutivo. El petitorio incluirá los siguientes puntos: creación de un hospital veterinario público, creación de una fiscalía especializada en maltrato animal, capacitación a agentes fiscales y policiales en respeto por la vida animal, inclusión en la currícula escolar y de universidades de una materia sobre la prevención del maltrato animal y el cuidado del medio ambiente (fauna y flora), aplicación de la ley no eutanásica, castraciones masivas y gratuitas para controlar la población animal, creación de un registro de maltratadores, tenencia responsable y más.

También les pedirán que dialoguen con senadores y diputados nacionales, para que el Congreso Nacional aplique sanciones severas cuando no se respete por la vida animal. “Hay gente titulada no educada, el asesino de Fueguito es un profesional pero es un ignorante, alguien que representa un peligro para la sociedad, si prendió fuego un perro ¿no les parece que está lleno de la violencia suficiente para lastimar a una persona?, dicen las proteccionistas del grupo “Marcha Tiger”.

Leyes burladas

La República Argentina sancionó en setiembre de 1954 y promulgó en octubre de ese mismo año, la ley penal 14.346, que castiga con cárcel los distintos tipos de actos de maltrato animal. Hay otro antecedente histórico en legislación, nada menos que la “ley Sarmiento”, promulgada el 3 de agosto de 1891 que promovía una defensa de los animales, con actos punibles por los malos tratos. Domingo Faustino Sarmiento, el ex presidente Argentino, era un gran proteccionista y miembro de la Sociedad Protectora de Animales. La “Ley Sarmiento” la trabajaron Domingo F. Sarmiento junto a su sobrino Ignacio Sarmiento, otro gran proteccionista. La ley se denominó así al fallecimiento del ex presidente como un reconocimiento a su tarea por proteger a los animales, y el día del animal es el 29 de abril en honor a Ignacio Sarmiento, que fallece un 29 de abril de 1926. “Estas leyes son burladas por la justicia, los asesinos de animales y maltratadores no van a la cárcel, lo máximo que hacen son tareas comunitarias”, cuentan las rescatistas. “Hay un caso terrible que pasó la rescatista Carmen Díaz que rescata perritos viejos, ella no logró salvar a la viejita “Diana”, acuchillada y cuyo asesino, pago ese crimen con alimento para perros por orden judicial.

‍‍ Una jueza ejemplar y un abogado heroico

Así como los y las proteccionistas de la “Marcha Tiger” denuncian la injusticia de la justicia, hay excepciones que se convirtieron en ejemplos mundiales. Es el caso de la jueza mendocina, la doctora María Alejandra Mauricio, que aceptó el habeas corpus presentado por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los derechos de los animales (AFDA) y apoyado por el proyecto Gran Simio (con sede en Brasil). Ella dictaminó que la chimpancé “Cecilia” que permanecía en el zoológico de Mendoza por años solitaria, era un “sujeto de derecho” y ordenó de inmediato su traslado al santuario en Brasil. Que un animal sea considerado “sujeto de derecho” abre una puerta gigante para protegerlos, pero los y las proteccionistas de la “Marcha Tiger” creen que la justicia en lugar de tomar este ejemplo y avanzar, retrocede pidiéndole a asesinos bolsas de alimentos.

Otro de los abogados ejemplares en nuestra provincia, es el doctor Oscar Mellado, con más de 30 años de especialización en derecho penal, es un referente litigador defendiendo a esos “sujetos de derechos” que son los animales. Algunas de las causas que apoya y promueve, es la creación de un hospital para animales en Mendoza y la creación de un registro de maltratadores de animales.

Como proceder en caso de maltrato animal

Muchas personas se encuentran ante la disyuntiva de que hacer cuando se observa un maltrato animal. Es importante saber que las personas deben concurrir a su comisaría más cercana y pedir realizar la denuncia ante el fiscal o policía. Si por algún motivo en el lugar le dicen que no se realizan allí denuncias, se debe decir que se denunciará la infracción del código de procedimiento penal y que como agentes públicos de no tomar la denuncia, infringirían sus deberes de funcionarios públicos y que hay una ley penal, la 14.346 que avala ese proceder. En caso la persona no pueda movilizarse, se podrá llamar también al 911, para que la policía procesa a informar al fiscal. En el caso de caballos maltratados, se debe llamar a la policía rural 4815900 o al 2615541188 o a la Asociación PEMPA. También es importante saber que ahora ante la proximidad de las fiestas de fin de año, todos los municipios tienen prohibida la venta de pirotecnia, que no solo afecta a los animales, sino también a adultos mayores y niños y niñas con autismo. En caso se observe venta de pirotécnica, la gente debe llamar a los municipios para que el área de fiscalización, proceda al cierre de esos espacios de venta.

Quiénes organizan la marcha

"Somos simplemente un grupo de buenos ciudadanos y ciudadanas, que creen la sociedad puede evolucionar y no involucionar. Hay tanto desconocimiento aún, muchas personas dicen que no castran a sus animales para que la perra tenga una primer cría, o les parece un horror castrar a un perro macho. Son todas creencias, la castración es necesaria para evitar la reproducción y luego abandono o matanza de animales".

"También se desconoce que una vacuna de solo $800 evita una enfermedad mortal como el moquillo, no saben que los perros de la calle también son llevados como cebo para las peleas de dogos, que aún hay cientos de carreas de galgos clandestinas y peleas de gallos. Cuando se visibiliza se deja de ignorar, cuando se visibiliza y se educa, se evitan muertes".

"En Estados Unidos ya se comprobó, los maltratadores de animales son una amenaza para sus propias familias y para la sociedad. La violencia a los animales, es violencia a la sociedad", dijo Analía Brail, mamá de “Tiger” y parte de la organización de la marcha.

También invitó a "llevar carteles y quien tenga pañuelos naranja", símbolo de la lucha contra el maltrato animal.