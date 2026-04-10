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El mejor fertilizante orgánico para que el árbol de palta estalle de frutas antes del invierno

Para lograr una cosecha próspera de palta o aguacates, es necesario aplicar este potente fertilizante en el sustrato del árbol

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
El árbol de palta estallará de frutas con este fertilizante.

El árbol de palta estallará de frutas con este fertilizante.

Muchas personas creen que el árbol de palta solo tiene frutas en primavera o verano. Sin embargo, dependiendo la especie, también podremos cosechar en otoño y parte de invierno. Para que los aguacates crezcan grandes y sabrosos, podemos estimular el desarrollo del superalimento con un barato y potente fertilizante orgánico elaborado con tres ingredientes.

Árbol de palta: cómo hacer que la planta estalle de aguacates antes del invierno

Algunas variedades de Persea americana, como la Hass, nos permite realizar una cosecha abundante entre abril y julio. Por lo tanto, durante estos meses, se recomienda mojar el sustrato con un fertilizante casero y orgánico elaborado a partir de una mezcla de cenizas, café y lentejas.

En primer término, se necesita procesar lentejas crudas y secas en una licuadora hasta obtener una harina fina. Es vital que tanto el grano como los utensilios estén secos para evitar que la humedad arruine el polvo.

Otro ingrediente estrella es la ceniza, la cual debe ser orgánica, es decir, provenir exclusivamente de madera, ramas o carbón vegetal sin tratamientos químicos ni restos de pintura. A esto se le suman los pozos de café, es decir, el residuo que queda tras preparar la infusión.

arbol de palta
Cómo potenciar el crecimiento del árbol de palta.

Cómo potenciar el crecimiento del árbol de palta.

Para preparar el fertilizante casero, el primer paso será buscar un recipiente y colocar dos litros de agua. Luego, mezclar dos cucharadas de cada ingrediente. Dejar reposar la solución en un lugar fresco durante 24 horas para que los elementos liberen sus propiedades.

Antes de aplicarlo, diluí la mezcla con el doble de agua (es decir, deberás agregar dos litros más de líquido). Posteriormente, aplicar en el árbol de palta vertiendo entre 4 y 5 tazas de este preparado directamente sobre el sustrato de la Persea americana una vez al mes.

árbol de palta
Este fertilizante nos permitirá realizar una cosecha próspera del superalimento.

Este fertilizante nos permitirá realizar una cosecha próspera del superalimento.

Es vital realizar este truco de jardinería en horas del mediodía y siempre evitar encharcar el sustrato de la planta para no afectar a las raíces.

Además, es menester recordar que este truco de jardinería es un complemento y no un sustituto del cuidado integral del árbol de palta. Para asegurar una cosecha abundante, el ejemplar debe tener al menos 3 años de madurez, recibir el riego adecuado y contar con la presencia de polinizadores naturales como las abejas.

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