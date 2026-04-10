El mejor fertilizante orgánico para que el árbol de palta estalle de frutas antes del invierno

Otro ingrediente estrella es la ceniza, la cual debe ser orgánica, es decir, provenir exclusivamente de madera, ramas o carbón vegetal sin tratamientos químicos ni restos de pintura. A esto se le suman los pozos de café, es decir, el residuo que queda tras preparar la infusión.

arbol de palta Cómo potenciar el crecimiento del árbol de palta.

Para preparar el fertilizante casero, el primer paso será buscar un recipiente y colocar dos litros de agua. Luego, mezclar dos cucharadas de cada ingrediente. Dejar reposar la solución en un lugar fresco durante 24 horas para que los elementos liberen sus propiedades.

Antes de aplicarlo, diluí la mezcla con el doble de agua (es decir, deberás agregar dos litros más de líquido). Posteriormente, aplicar en el árbol de palta vertiendo entre 4 y 5 tazas de este preparado directamente sobre el sustrato de la Persea americana una vez al mes.

árbol de palta Este fertilizante nos permitirá realizar una cosecha próspera del superalimento.

Es vital realizar este truco de jardinería en horas del mediodía y siempre evitar encharcar el sustrato de la planta para no afectar a las raíces.

Además, es menester recordar que este truco de jardinería es un complemento y no un sustituto del cuidado integral del árbol de palta. Para asegurar una cosecha abundante, el ejemplar debe tener al menos 3 años de madurez, recibir el riego adecuado y contar con la presencia de polinizadores naturales como las abejas.