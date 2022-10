Se viene el Social Media Day Mendoza, el evento más importante de tendencias digitales y redes sociales

Algunos de los oradores que participarán del encuentro, son: María Sol Beldi, CEO Latam DigitalProserver; Julieta López, Head of Marketing en Naranja X; María Natali Ruiz Roque, Content Team Leader en Naranja X; Rosaura Zuvic, Head of Sales Chile at Comscore; Maurice Jalfon, Head of Social Media Infobae; Facundo Olmedo, Agency Account Manager Google; Ennio Castillo, Partners and Integrations Manager en Doppler; Gerardo Biondolillo, Director Comisión Cuyo CACE; Leo Rearte, Pro-secretario de redacción y encargado de las plataformas digitales - Los Andes; Orlando Tirapu, Editor Periodístico - Ciudadano.news; Paola Piquer, GerentA editorial de Grupo América, Magister en Innovación en Periodismo por la UMH; Pablo Terk, Secretario de Comunicación y Planificación Estratégica de la Ciudad de Mendoza; Gilmar Cordova, Influyente de Gastronomía y Turismo; Luciano Baca, creador de contenido filmmaker.

SMDAYMENDOZA.jpg

Cómo asistir

Las entradas anticipadas, a valores promocionales, las podrán conseguir en: https://smday.com.ar/mendoza/ .

Becas del 50 % OFF para estudiantes universitarios que deberán solicitar a su Universidad o a contacto@smday.com.ar.

También 30 % OFF para socios CACE. Las cámaras o asociaciones que quieran obtener su bonificación en entradas deberán enviar solicitud a adriana@smday.com.ar.

El hashtag del evento en las redes sociales es #SMDayMZA .

Además podrán conseguir combos de cursos online junto a su entrada Presencial.

El Anfitrión local será Mendoza Ciudad y apoyan está edición Municipalidad de Mendoza, NaranjaX, Digitalproserver, Comscore, Río Uruguay Seguros, Sheraton Mendoza, Arlink Negocios, UCA y a nivel nacional Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia Córdoba Turismo, Doppler, Grupo EON , CACE y Huentala Wines.

El encuentro es organizado por Digital Interactivo y Nova Coworking a nivel nacional, de la mano de Diego Piscitelli y Adriana Bustamante impulsores de la marca en Argentina desde 2010.

Los organizadores también informaron las próximas ediciones:

Social Media Day Rosario el 28 de Octubre y en Mar del Plata el 10 de noviembre. “Las ciudades que quieran sumarse para recibir la versión local del Social Media Day en formato presencial pueden escribir a contacto@smday.com.ar ”, expresó Adriana Bustamante, directora de Digital Interactivo y del Social Media Day.

SMDAYMZA22S.jpg El viernes 14 de octubre se realizará una nueva edición del Social Media Day en el Sheraton Mendoza Hotel.

Acerca de Social Media Day Argentina

Social Media Day es el evento global de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los eventos referentes en la industria digital en la región. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Rosario, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.

Para más información del evento y/o sumarse como Sponsor escribir a contacto@smday.com.ar o por Whatsapp al 1131066844 .