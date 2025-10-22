Inicio Sociedad jeans
¿Se te ensuciaron los jeans con aceite?: elimina las manchas gracias a un truco casero

Las manchas de aceite en los jeans forman parte de la lista de pegotes imposibles. Con un truco casero puedes solucionarlo

Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco casero para jeans muy sencillo que puedes realizar con dos ingredientes y en pocos minutos. 

Si tus jeans preferidos se llenaron de manchas de aceite o grasa, no desesperes. Con un sencillo truco casero puedes remover estas manchas y dejar los jeans impecables. Toma nota y presta atención.

lavar jeans
Un truco casero es una herramienta o procedimiento de limpieza que puedes realizar con ingredientes naturales y baratos.

Con un truco casero: cómo puedo limpiar las manchas de aceite de los jeans

La tela de jeans se elabora con hilos de algodón teñidos con tinte. Este tipo de telas tienden a absorber las manchas mucho más que otros tejidos, sobre todo las manchas de grasa o aceite. Con un pequeño truco casero y dos ingredientes, puedes eliminar las manchas de aceite de los jeans rápidamente.

En el tutorial de limpieza de Hongjie, puedes observar el paso a paso de este truco casero. Vas a necesitar dos ingredientes que seguro tienes en casa: sal de mesa y alcohol etílico.

sal y alcohol
Lava los jeans apenas se genera la mancha para asegurar su limpieza completa.

  1. Para comenzar la limpieza de los jeans, asegúrate que no sean pantalones muy sintéticos o con mucho tinte. El alcohol puede desteñirlos un poco. Luego de chequear lo anterior, coloca alcohol sobre las manchas de aceite.
  2. Agrega sal de mesa por encima de las manchas y el alcohol.
  3. Con un cepillo refriega un poco y realiza movimientos a modo de golpe, tal como se ve en el video del truco casero.
  4. Coloca detergente y refriega con tus manos.
  5. Enjuaga con bastante agua y listo, chau manchas de aceite en los jeans.

¿Cuál es la historia y origen de los jeans?

Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una pieza de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.

Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzó a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.

jeans
Los jeans son probablemente la prenda de ropa más cómoda y versátil que existe.

Con el paso del tiempo, los jeans se fueron apoderando de la moda urbana y de las calles. Un dato no menor es que los jeans comenzaron a ser utilizados también por las mujeres en el siglo XIX como prenda de trabajo. En los años 50 y 60, los jeans representaban un símbolo de rebeldía y liberación femenina.

Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Es una prenda que se puede usar en todas partes, ya que se adapta a los estilos urbanos, casuales y elegantes sin problemas. Los jeans son super resistentes, cómodos y de fácil limpieza. Además, cuando su vida útil finaliza, pueden ser reutilizados con algún truco casero de costura para diseñar nuevos accesorios.

