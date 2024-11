Se reglamentaron los cambios en la licencia de conducir y ahora se vencerá cada 10 años

Controles viales.jpeg En los controles viales se seguirá exigiendo la licencia de conducir en formato físico y no digital. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Estas nuevas medidas reglamentarias a la hora de acceder a la Licencia Nacional de Conducir para cualquier tipo de vehículo quedaron expresas en la Ley Nº 9587 que modifica la Ley Provincial de Seguridad Vial.

►TE PUEDE INTERESAR: Dos motociclistas de 23 y 32 años murieron en un accidente en San Rafael tras chocar de frente

En cambio, para los conductores profesionales no se aplicaron modificaciones en esta nueva ley que comenzó a regir en la provincia de Mendoza este lunes. O sea, no hay cambios para las clases C, D y E.

Los nuevos plazos de vencimiento de la licencia de conducir entran en vigencia para quienes tengan que renovarla o quieran sacarla por primera vez. Es decir que quienes hayan sacado o renovado su licencia en 2019 y en adelante hasta la actualidad, deben respetar su fecha de vencimiento de 5, 3 o un año, de acuerdo a la edad.

No cambian los valores de emisión de la licencia de conducir

A partir de esta publicación oficial, el sistema de emisión de licencias de conducir de la provincia ya está actualizado y los municipios comenzaron este lunes a aplicar los cambios.

Lo que no se modificaron son los valores del trámite, que dependiendo del valor de la unidad tributaria de cada municipio y de la clase de licencia, suelen superar los $18.000,. Al momento de sacar o renovar, se paga un boleto nacional y otro municipal.

En Las Heras, el secretario de Seguridad Fabián "Oso" Tello confirmó que "recibimos muchas consultas sobre estas modificaciones, la gente estaba ansiosa por saber si ya lo estábamos aplicando; recién ahora que el sistema está actualizado y salió publicado en el Boletín Oficial empezaremos a emitir las licencias bajo los plazos que establece la nueva ley".

licencias de conducir Las Heras.jpeg El centro de emisión de licencias de conducir de Las Heras, como en el resto de la provincia, ya aplican los nuevos plazos de vigencia.

El funcionario de la Municipalidad de Las Heras destacó que el trámite en el centro de emisión ubicado en el Parque Industrial "no lleva más de 35 minutos", y opinó que el foco en la tarea de seguridad vial "debe estar en la educación, en el respeto a las normas de tránsito; eso es lo que realmente mejorará la calidad de manejo de los mendocinos y podremos ver una disminución en los accidentes viales".

En cuanto a la recaudación que tienen los municipios en sus oficinas viales, se vería resentida recién en 5 años, cuando esta nueva ley aplique para todos los conductores por igual. Es que a partir de 2028 todos los ciudadanos por igual contemplarán estos nuevos plazos de vigencia de la licencia de conducir.

"La estructura en los centros de emisión de licencias de conducir municipales quizás pueda verse reducida en 5 años debido a que se estiran los plazos y a lo mejor no se necesite la misma cantidad de personal que hoy tienen", pronosticó Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial.

►TE PUEDE INTERESAR: El ministro Víctor Fayad proyectó una caída de la recaudación del 10% al cierre del 2024

Excepciones para conductores condenados o con infracciones

Otro punto que marca la nueva reglamentación es que se deberá suspender la Licencia Nacional de Conducir cuando se compruebe que la condición psicofísica del conductor resulta inadecuada para seguir manejando un vehículo, cualquier sea su tipo.

Es el caso de los conductores con alcoholemia positiva, condenados por delitos vinculados a la conducción antirreglamentaria de un vehículo -tipificados en el Código Penal-, o de los infractores o reincidentes en faltas de tránsito. A todos ellos se les otorgará la licencia por un plazo de 5 años.

Licencia de conducir nueva reglamentacion.pdf

Y el contenido del plástico no sufre modificaciones, teniendo que exhibir datos del conductor como su DNI, grupo sanguíneo, clase de licencia, domicilio, fechas de otorgamiento y vencimiento e identificación del funcionario y Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir que la expide.

"No se puede circular con la licencia vencida. Mantenemos el convenio con la Agencia Nacional de Licencias de Conducir, así nos aseguramos que rijan las mismas condiciones de manejo para todo ciudadano argentino", concluyó Orlando Corvalán, de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza.