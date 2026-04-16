Se registra en Estados Unidos la mayor anomalía térmica de la historia

ola-calor-estados-unidos.webp La ola de calor azotó Estados Unidos en una fecha inesperada.

Una ola de calor persistente marcó la pauta durante el pasado año. El periodo de doce meses comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026 se posicionó como el ciclo más cálido en la historia continental. Investigadores determinaron que el calor extremo vivido durante los días 20 y 21 de marzo habría resultado casi imposible de ocurrir sin la influencia de la actividad humana sobre el clima global.

Configuración de un evento oceánico potente

Las condiciones en el Océano Pacífico sugieren la formación de un fenómeno de El Niño con una intensidad superior a la habitual. Un aumento de apenas 0.9 grados Fahrenheit basta para iniciar este proceso, pero los pronósticos actuales estiman que el incremento podría superar los 2 grados Celsius. Esta situación elevaría las temperaturas globales hacia finales de 2026 y principios de 2027, alterando nuevamente los ciclos de lluvias y sequías.

El aumento térmico en el mar funciona como un motor que libera energía hacia la atmósfera terrestre. Los científicos advierten que estos eventos se ven potenciados por el calentamiento global, lo que genera saltos térmicos cada vez más frecuentes. El registro de marzo en Estados Unidos funciona como un recordatorio sobre la fragilidad de los sistemas climáticos y la velocidad con la que se transforman las condiciones ambientales en el mundo moderno.