El territorio de Estados Unidos vivió un mes de marzo con un calor fuera de lo común. La temperatura media alcanzó los 50.85 grados Fahrenheit, lo que representó un incremento de 9.35 grados por encima del promedio del siglo XX. Este fenómeno constituye la anomalía térmica más alta detectada para cualquier mes en la historia de los registros nacionales. Los especialistas en ciencia observaron que las máximas diurnas subieron 11.4 grados, un nivel similar al clima habitual de abril.
Se registra en Estados Unidos la mayor anomalía térmica de la historia
Los termómetros marcaron cifras sin precedentes en Estados Unidos durante marzo, con ola de calor que superó los registros históricos
Las cifras extremas afectaron a gran parte de la nación. Más de 19,800 récords diarios de calor cayeron en apenas treinta días. Unas 2,000 localidades establecieron nuevas marcas mensuales, un hito difícil de alcanzar bajo condiciones climáticas normales. Los expertos señalan que seis de los diez meses más calurosos en la historia del país ocurrieron dentro de la última década, lo que evidencia un cambio constante en los patrones meteorológicos actuales.
Causas de la anomalía térmica extrema
El calor extremo no llegó de forma aislada a Estados Unidos. El primer trimestre del año resultó ser el más seco registrado hasta la fecha. La falta de humedad y la alta temperatura aceleraron la evaporación del agua en los suelos. Esta combinación afectó los caudales de los ríos y generó una presión adicional sobre los sistemas agrícolas y de navegación. La ciencia indica que este escenario dificultó la disponibilidad de recursos hídricos en diversas regiones.
Una ola de calor persistente marcó la pauta durante el pasado año. El periodo de doce meses comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026 se posicionó como el ciclo más cálido en la historia continental. Investigadores determinaron que el calor extremo vivido durante los días 20 y 21 de marzo habría resultado casi imposible de ocurrir sin la influencia de la actividad humana sobre el clima global.
Configuración de un evento oceánico potente
Las condiciones en el Océano Pacífico sugieren la formación de un fenómeno de El Niño con una intensidad superior a la habitual. Un aumento de apenas 0.9 grados Fahrenheit basta para iniciar este proceso, pero los pronósticos actuales estiman que el incremento podría superar los 2 grados Celsius. Esta situación elevaría las temperaturas globales hacia finales de 2026 y principios de 2027, alterando nuevamente los ciclos de lluvias y sequías.
El aumento térmico en el mar funciona como un motor que libera energía hacia la atmósfera terrestre. Los científicos advierten que estos eventos se ven potenciados por el calentamiento global, lo que genera saltos térmicos cada vez más frecuentes. El registro de marzo en Estados Unidos funciona como un recordatorio sobre la fragilidad de los sistemas climáticos y la velocidad con la que se transforman las condiciones ambientales en el mundo moderno.