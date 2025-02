Se quejaron en X porque la RAE eliminó dos letras del abecedario y la academia respondió

Post contra RAE y respuesta..jpg

¿Qué es la Real Academia Española?

La Real Academia Española (RAE) es el organismo oficial que se establece las regulaciones sobre el idioma español. La institución, además, hace recomendaciones sobre los usos sugeridos y los que se desaconsejan. Por eso le respondió a un usuario que eligió la red social X para quejarse por la eliminación de la "CH" y la "LL" del abecedario español.

Letra CH diccionario abecedario español.jpg Existen diccionarios que todavía incluyen a la CH y la LL como letras del abecedario, pero la RAE ya les bajó el pulgar.

Es habitual que los administradores de la cuenta de la Real Academia en X -@RAEinforma- interactúen con los usuarios. Por lo tanto aprovecharon para despejar dudas respecto al cuestionamiento. La respuesta que dio la entidad tuvo gran repercusión ya que otros usuarios plantearon dudas en el mismo orden.

La RAE señaló que "los dígrafos «ch», «ll», «qu», «gu» y «rr» no formen parte del abecedario no significa que se dejen de utilizar en la escritura del español o que no se deban pronunciar como corresponda". El posteo logró más de 5.000 likes y 82.000 visualizaciones.

Desde la segunda edición de la ortografía académica de la RAE, publicada en 1754, los dígrafos ch y ll (con los nombres respectivos de che y elle) se consideraban letras del abecedario español, muy probablemente porque cada uno de ellos se usaba para representar de forma exclusiva y unívoca un fonema del español, según explica el organismo en su propia página web.

Pero con el comienzo del nuevo mileño, los dígrafos ("CH" y "LL") dejaron de ser considerados letras del abecedario (aunque muchas ediciones de diccionarios posteriores a esa fecha siguieron considerándolas como parte del abecedario español).

Más allá de que no se consideren como letras, sus combinaciones siguen usándose como hasta ahora en la escritura de las palabras españolas. La RAE argumenta que en todas las escrituras alfabéticas existen combinaciones de grafemas para representar algunos de sus fonemas.