Se profundiza la interna oficialista en la UNCuyo después de la aparición de un frente opositor

Las candidatas y candidatos son Claudia García, la decana de la Facultad de Ciencias Políticas, y Esther Sánchez, también decana pero de Ciencias Económicas. En carrera se encuentran, además, Ismael Farrando, actualmente es el Secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación, Fernanda Bernabé (un representante de Libres del Sur) que se desempeña como Secretaria de Gestión Económica y de servicios de la Uncuyo y Gabriel Fidel, quien forma parte del plantel docente de la UNCuyo y ha sido funcionario del radicalismo.

https://twitter.com/Interclaustro/status/1504261006196838408 El consenso marca el camino del Interclaustro en la @UNCUYO



Tras una jornada muy productiva, este miércoles en el Interclaustro avanzamos en la definición de ejes estratégicos de cara a las elecciones en la @UNCUYO. pic.twitter.com/QcbEoejmaP — Interclaustro UNCuyo (@Interclaustro) March 17, 2022

Lo que parece una imagen armoniosa de las candidatas y candidatos, no lo sería tanto, ya que todos quieren seguir en carrera para encabezar la fórmula, algunos con menos chances que otros.

Además, quienes conocen la interna, no descartan que de no poder llegar a un acuerdo, alguno o alguna de ellos se abra por su cuenta o bien, arregle con la oposición. Todavía no está dada la última palabra, ya que falta un largo mes y medio para negociar.

Un encuentro opositor

Por su parte, los opositores salieron a jugar fuerte esta semana. El decano de Filosofía y Letras, Adolfo Cueto, el profesor y miembro del Concejo Superior, Juan Carlos Aguiló y el docente Javier Osollo -los tres vienen de la militancia peronista- se reunieron para acordar un frente común, al que también quieren sumar a otra consejera superior, Claudia Paparini.

Frente opositor universitario.jpg

Ozollo aseguró que además, están abiertos todas las personas que quieran participar de este espacio, que básicamente nuclea a las personas que no se identifican con la actual gestión universitaria, independientemente de a qué partido político pertenezcan.