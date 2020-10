Se frenó el aumento del precio del pan en Mendoza

Este anuncio quedó sin efecto el viernes 9, ya que luego de una reunión de los miembros de la Cámara, se decidió mantener el precio del pan en $120 el kilo, las tortitas en $150 y las facturas en $210.

Dibetta manifestó que, entre los motivos por los cuales se tomó esta decisión, los empresarios panaderos tuvieron en cuenta que aún no hay un precio definido para la harina.

Desde dos molinos me aseguraron que aún no tienen en claro cuál será el nuevo precio para la harina, y que por esto, el reparto esta semana estará complicado Desde dos molinos me aseguraron que aún no tienen en claro cuál será el nuevo precio para la harina, y que por esto, el reparto esta semana estará complicado

Dibetta agregó, además, que el precio del pan no ha sufrido ningún aumento desde marzo, y que esto también tiene que ver con una toma de conciencia por parte de los empresarios de que la situación económica se ha vuelto muy compleja.

La clave del aumento

A nivel nacional, la Federación Argentina de la Industria del Pan y afines (FAIPA) decidió un aumento de al menos 10% para los panificados. En un comunicado que enviaron al Ministerio de Desarrollo Productivo, aseguran que "Los que suscriben miembros integrantes de la Comisión Directiva de FAIPA, Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, dirigimos la presente a los fines de llevar al conocimiento de las autoridades la situación grave que estamos atravesando en la industria debido al aumento indiscriminado de precios en los insumos".

Además, pidieron que se regule a los formadores de precios de los alimentos, en este caso, de las principales materias primas de los panificados. "En estos últimos meses, y más en estos días, han aumentado sistemáticamente distintos insumos que hacen a nuestra materia prima para la elaboración de los productos que fabricamos y vendemos, a saber; harina, margarinas, grasas. Ante esta situación que parece no tener techo en cuanto a los aumentos, solicitamos la urgente intervención de la autoridad de aplicación a los fines de que se controle y regule a quienes están formando precios y perjudicando al sector que representamos y por ende también al consumidor".

Para rematar, el comunicado de la FAIPA indica que los formadores de precios "Trabajan al margen de la normativa nacional, provincial y municipal, y esto le permite poder vender sus productos a precios inverosímiles causando un perjuicio enorme a quienes tributamos y estamos acorde a derecho".