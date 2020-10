Qué autorizaciones pedirá Rodolfo Suarez al Gobierno nacional

"Para no infringir la ley hay algunas actividades que no podemos mantener, viajo a Buenos Aires para firmar un convenio en que la Nación nos presta $3.000 millones y seguir con las tratativas sobre la obra Portezuelo del Viento, y también vamos a llevar la nota de pedido de aquellas actividades que no podríamos continuar”, aseguró el gobernador Rodolfo Suarez "Respecto a la celebración por el Día de la Madre vamos a pedir la autorización al Gobierno nacional pero hoy el DNU no nos permite las reuniones familiares en todo el territorio provincial".