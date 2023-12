Vecinos lograron que se declare la emergencia ambiental en Malargüe por los basurales a cielo abierto

11.11 (8).png Malargüinos de barrios adyacentes y toda la zona urbana padecen desagradables y tóxicos olores.

Otro problema recurrente detallado son las emanaciones de humo provenientes de la Planta de Gestión de Residuos Sólidos y Urbanos (GIRSU) y que tendrían origen en incendios de los residuos depositados en ese lugar.

Por otra parte, no se cuenta con información oficial suministrada por el municipio respecto a la cantidad acumulada de toneladas de residuos domiciliarios sin separar ni reciclar. También se desconoce la profundidad de las napas freáticas en donde está alojada la basura, por lo que no es posible saber si los líquidos y la basura en general no contaminan las napas subterráneas.

La formación de basurales irregulares ha ido proliferando en distintos sectores del municipio generando impactos negativos sobre los factores ambientales del entorno, la salud de la población y el sistema económico urbano. Entre las consecuencias se pueden destacar la contaminación y degradación del suelo, pérdida de la vegetación nativa, proliferación de vectores y enfermedades asociadas, mayor dispersión de olores, contaminantes aéreos y humo, impermeabilización del suelo y mayor escorrentía frente a precipitaciones, entre otras.

En diversas oportunidades la Dirección de Protección Ambiental de la Provincia de Mendoza ha notificado al municipio con el fin de conocer los planes del Departamento Ejecutivo frente al basural a cielo abierto en que se ha convertido el predio de la planta de GIRSU.

Se denunció el estado de otros espacios públicos

El estado actual de las plazas, parques y otros espacios públicos también muestran -según puntualiza la declaración de emergencia- un abandono en el cuidado ambiental. Incluso se retiró la cortina forestal del Parque Pierini y no se realizó la correspondiente tarea de reforestación.

En la ordenanza además se señala que no se ha realizado la poda anual del arbolado público y que la última nevada lo puso en evidencia.

El documento asegura que el contexto de crisis requiere de la adopción de medidas extraordinarias.

Además, se solicita la prohibición del ingreso de vehículos a la Cubierta Sanitaria Municipal, sin autorización previa por el órgano competente, con carga de residuos, escombros y todo material crítico. También queda prohibido el ingreso de vehículos a Campos de Cañada Colorada y sectores colindantes al predio de Servicios Públicos de la Municipalidad de Malargüe llevando residuos, escombros y todo material crítico.

Quienes incumplan con estas prohibiciones serán multados con $10.000.

Por otra parte, la Contaduría Municipal podrá efectuar los gastos que resulten necesarios con el fin de atender las necesidades urgentes, conforme la Ley de Administración Financiera y la Ordenanza Presupuestaria. Se solicita autorizar, como excepción, las contrataciones que sean necesarias mediante contratación directa.

