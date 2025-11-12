En la mañana de este miércoles miles de usuarios reportaron la caída de la aplicación del Banco Nación, conocida popularmente como BNA+. El error afectó a beneficiarios de distintas provincias y generó descontento, como también una lluvia de quejas en redes sociales.
Se cayó la aplicación del Banco Nación y generó una lluvia de quejas por parte de los usuarios
La caída de la aplicación de Banco Nación impidió a sus clientes realizar transferencias, pagos con QR y consultas de saldo
Cuando los usuarios intentaban abrir la app de Banco Nación, ingresaban la clave personal y aparecía un mensaje que indicaba: "Procesando transacción”. Luego de unos minutos, la app mostraba un error que impedía continuar con el inicio de sesión.
"La transacción no pudo realizarse. Por favor, intentá nuevamente en unos instantes. Si necesitas ayuda, comunicate con nosotros al 0810-444-7827. (H78).", leían los usuarios en la aplicación.
Por el momento, el error de Banco Nación se ha solucionado, pero ya es la segunda vez que se cae la aplicación en menos de 24 horas. En la noche del martes, los usuarios también tuvieron problemas para acceder a los servicios que brinda la app.
Qué se sabe sobre la caída de la app de Banco Nación
Downdetector, la plataforma que proporciona información en tiempo real sobre el estado de servicios en línea como bancos, internet, redes sociales y más, hace referencia al problema de la aplicación y billetera virtual en un comunicado: "Los reportes de los usuarios indican problemas con Banco Nación".
Este sitio web ofrece un gráfico donde muestra un informe con las notificaciones de problemas que reportan los usuarios en las últimas 24 horas. En la imagen se observa un pico de reportes entre las 16.00 y las 18.00 del martes 11 de noviembre, luego entre las 21.00 y las 00.00, y nuevamente un pico a partir de las 8.00 de este miércoles.
Obviamente, es habitual que se detecten problemas en una aplicación a lo largo del día. Sin embargo, Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día.
Qué hacer si se cae la aplicación
- Si no funciona la aplicación de Banco Nación, lo primero que puedes hacer es cerrar sesión y reiniciar tu celular.
- Asegurate de tener una buena conexión a internet, ya sea con Wi-Fi o datos móviles.
- Si los pasos anteriores no funcionan, puedes probar desinstalando y volviendo a instalar la app desde la tienda de aplicaciones de tu celular.
- Prueba ingresando al homebanking web de BNA+ desde tu navegador, ya sea Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.
- Si el problema persiste te puedes comunicar con atención al cliente al 0810-666-4444 de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00.