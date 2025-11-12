Se cayó la aplicación del Banco Nación y generó una lluvia de quejas por parte de los usuarios

error en la aplicación de banco nacion

Por el momento, el error de Banco Nación se ha solucionado, pero ya es la segunda vez que se cae la aplicación en menos de 24 horas. En la noche del martes, los usuarios también tuvieron problemas para acceder a los servicios que brinda la app.

Qué se sabe sobre la caída de la app de Banco Nación

Downdetector, la plataforma que proporciona información en tiempo real sobre el estado de servicios en línea como bancos, internet, redes sociales y más, hace referencia al problema de la aplicación y billetera virtual en un comunicado: "Los reportes de los usuarios indican problemas con Banco Nación".

Este sitio web ofrece un gráfico donde muestra un informe con las notificaciones de problemas que reportan los usuarios en las últimas 24 horas. En la imagen se observa un pico de reportes entre las 16.00 y las 18.00 del martes 11 de noviembre, luego entre las 21.00 y las 00.00, y nuevamente un pico a partir de las 8.00 de este miércoles.

problemas con banco nacion "Los reportes de los usuarios indican problemas con Banco Nación", revela Downdetector.

Obviamente, es habitual que se detecten problemas en una aplicación a lo largo del día. Sin embargo, Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día.

Qué hacer si se cae la aplicación