Se buscan recaudadores para ayudar en la Donatón, hace tu acción por la niñez.

Hay varias vías para la recaudación. Una de los más importantes es a través de voluntarios que estarán en la vía pública desde ahora y hasta que finalice la campaña, debidamente identificados con pecheras.

Esta tarea está a cargo de Proa, una agencia que en Argentina es pionera en el fortalecimiento de las instituciones del tercer sector, implementando estrategias de comunicación y desarrollo de recursos que utilizan al posicionamiento público y la sustentabilidad de las organizaciones de la sociedad civil.

Proa busca recaudadores

Con base en una sólida cultura organizacional, Proa se enfoca en la formación permanente de su equipo ya que parte fundamental de su visión es potenciar líderes y profesionales del Fundraising para multiplicar el impacto que genera en nuestra sociedad.

Actualmente Proa se encuentra en la búsqueda de 20 recaudadores de fondos mendocinos de entre 23 a 32 años que quieran:

Trabajar en jornada part time y dedicar el resto de su día a sus estudios, emprendimientos o hobbies.

Trabajar al aire libre en vía pública.

Potenciar sus habilidades comunicativas y expresivas.

Autogestionar sus objetivos.

Ser la voz de organizaciones de la sociedad civil.

Viajar por todo el país para llevar el mensaje de las causas que representamos

Ser parte de un equipo que se ocupa día a día de generar un excelente clima de trabajo

Aprender, profesionalizarse y auto desafiarse de forma permanente

Para postularse hay que enviar el CV a rrhh@proaconsulting.com.ar con el asunto “Recaudador de fondos MZA”.

¿Qué significa ser parte de Proa?

“Empecé a trabajar en Proa con solo 21 años como recaudadora de fondos en vía pública para una organización ambientalista. En estos cuatros años que llevo siendo parte de este equipo, no sólo descubrí que trabajar generando impacto social día a día es algo que no se encuentra en todas las propuestas laborales, sino también que tenía enormes posibilidades de crecimiento pese a mi edad y falta de experiencia. En Proa se trata del primero quién y después qué. Hoy me considero una completa profesional del Fundraising ”, comentó Emilce Ramo, coordinadora nacional del área de Planificación para Agencia Proa.

Donatón 1.jpg

Otras vías para donar

El Centro Comunitario de Aldeas Infantiles en Mendoza, que es el objetivo final de la segunda edición del Donatón , se levantará en el barrio Soberanía Nacional, al oeste de la Ciudad de Mendoza e impactará en 50 niños, niñas y sus familias. Hay que destacar que se instrumentará junto a la municipalidad capitalina, gracias a un acuerdo que se incluirá que se instrumente este espacio de cuidados diarios.

El broche final de esta campaña tendrá lugar el sábado 27, de 14 a 16, con un programa que se emitirá en vivo por la pantalla de El Siete. Contará con el show exclusivo de Natalie Pérez, además de otros grandes artistas, sorteos, juegos, propuestas interactivas y muchas sorpresas más.

Otras vías para donar