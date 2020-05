Diario UNO

Días antes de que comience una nueva fase de la cuarentena en Mendoza, el intendente Rolando Scanio le propuso este miércoles al gobernador Rodolfo Suarez flexibilizar aún más el horario de comercio, teniendo en cuenta la demanda de los comerciantes sancarlinos.

La propuesta es que el horario de atención sea de 9 a 14 y de 16 a 19 y, a la vez, extender el horario de los servicios de delivery hasta las 0 horas. De hecho, en la Ciudad de Mendoza ya se han hecho sentir los reclamos de los dueños de restoranes y bares porque no "les rinde" la modalidad del pase y lleve solamente hasta la tarde.

Incluso, existe el reclamo de que se permita abrir al público los locales, pero el mandatario aún no se ha expedido sobre el tema. Varios comerciantes aseguraron que con el take away solo alcanzan a cubrir los costos.

También el intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo, reclamó la apertura del alquiler de cabañas en Cacheuta y Potrerillos bajo un estricto protocolo de higiene de las propiedades y sólo para el uso de mendocinos. Pero aún no ha tenido respuesta.

El pedido de Scanio se conoció el mismo día que Suarez autorizó las visitas familiares los feriados y fines de semana en el caso de reuniones de no más de 10 personas y sin el traslado a otras regiones, como el Valle de Uco, el Este o el Sur provincial. El decreto será publicado este jueves.