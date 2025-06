Salud: qué hacer si a una persona le sube la presión arterial de golpe

Según la OMS, casi la mitad de las personas hipertensas no saben que lo son y esto aumenta el riesgo de padecer una crisis inesperada. Por esta razón, si notas alguno de estos síntomas y tienes un tensiómetro a mano, es importante medir tu presión arterial.

Se considera una crisis hipertensiva cuando los valores superan los 140/90 mmHg

Qué hacer si a una persona se le sube la presión arterial

Si tu tensión arterial se dispara de golpe, seguí estos pasos:

Presión arterial .jpg Tomarse la presión arterial de forma continua puede ayudar a prevenir enfermedades graves

Permanece en reposo sentado o recostado en un lugar tranquilo, con la cabeza ligeramente elevada. Respira profundo y con calma. La ansiedad puede empeorar la situación.

No tomes medicación extra sin indicación médica. Si estás en tratamiento antihipertensivo, no dupliques la dosis por tu cuenta. Ten en cuenta de controlar la presión cada 15-20 minutos. Si los valores siguen muy elevados o los síntomas empeoran, no esperes más y ve al médico de urgencia.

Para prevenir futuras subidas de tensión tenés que mantener una dieta baja en sal y rica en frutas, verduras y alimentos frescos. Hacer una actividad física regular, al menos 30 minutos al día, es clave, al igual que la dieta.

El consumo excesivo de alcohol y de los cigarrillos perjudica los síntomas y agrava tu salud. Para ello deberías controlar tu presión periódicamente, especialmente si ya tienes diagnóstico de hipertensión.