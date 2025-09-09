Salud mental y prevención del suicidio: el municipio trabaja en el marco de "septiembre amarillo"

-Prevencion-del-suicidio El Municipio de San Rafael lleva adelante una campaña de concientización y acompañamiento a través de las áreas de Salud y Juventud.

“La herramienta más útil que tenemos es escuchar a la persona que atraviesa este tipo de padecimiento. Quien toma esta decisión lo hace porque está en un sufrimiento extremo y necesita aliviarlo, destacó Marcela Gauvron, integrante del equipo de prevención del suicidio de la Dirección de Salud.

En el mismo sentido, aclaró que “en casos de emergencia es fundamental acudir al 911 o a la guardia del hospital. También está disponible la línea 148, opción 0, las 24 horas del día, para hablar sobre cualquier temática de salud mental”.

El objetivo de estas acciones es acercar recursos a la población para garantizar el acceso a información y ayuda.

En este sentido, la campaña se despliega en barrios, distritos y establecimientos educativos, recorriendo diferentes puntos de San Rafael y brindando herramientas a la comunidad.

Las actividades continuarán el próximo miércoles a las 18.30 en Plaza Francia, donde se instalará un espacio de escucha y se entregará información preventiva a los vecinos.

ASESORÍAS DE SALUD INTEGRAL EN ESCUELAS

Por otra parte, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria se realizó el 3er encuentro de Jóvenes y Salud Mental.

Este trabajo se realiza en el marco del programa de Asesorías en Salud en Escuelas Secundarias, que trabaja con estudiantes sobre distintas temáticas relacionadas con la salud integral a través de espacios de reflexión y cuidado.

Del encuentro participaron jóvenes de más de diez instituciones de nivel secundario del departamento, tanto de ciudad como de distritos.