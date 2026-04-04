Salud mental: 5 cosas innegociables en la pareja después de los 50

El amor romántico e idealizado de la juventud da paso a un pragmatismo mucho más vital: el deseo de compartir sin perder la propia identidad. Establecer un "nuevo contrato" en la pareja después de los 50 no es un acto de frialdad, sino un ejercicio de supervivencia emocional. Se trata de entender que la pareja es un valor agregado a una vida que ya está construida, y no el eje único sobre el cual debe girar la existencia.

Pareja a los 50 años 1 La pareja a los 50 años tiene una suerte de "nuevo contrato". Freepik.

En esta etapa, el éxito de una relación no se mide por la cantidad de horas que pasan pegados, sino por el respeto a los espacios individuales y la calidad de los momentos compartidos por elección, no por inercia.