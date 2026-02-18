En el actual contexto de modernización militar global, las exhibiciones internacionales de defensa se han convertido en plataformas clave. Rusia presentó en Arabia Saudita una nueva versión militar de su lanzacohetes antitanque RPG-29, una de las armas portátiles más emblemáticas de su arsenal terrestre.
Rusia presenta la nueva versión militar del lanzacohetes antitanque RPG-29 y desafía la tecnología militar
La presentación del RPG-29 en Arabia Saudita no solo representa una actualización técnica, sino también una señal del interés de Rusia en consolidar su posición como proveedor global
Esta presentación forma parte de los esfuerzos de Rusia por mantener vigente su tecnología militar, reforzar su presencia en el mercado global de defensa y demostrar la evolución de sistemas probados en combate real.
La nueva versión del lanzacohetes antitanque RPG-29 fue presentada públicamente durante una exposición internacional de defensa celebrada en Riad, en Arabia Saudita. El sistema forma parte del equipamiento de las Fuerzas Terrestres de Rusia y fue exhibido como una evolución de una de las plataformas antiblindaje más conocidas del arsenal ruso. La presentación fue realizada a través de la agencia estatal Rosoboronexport, responsable de la exportación de equipamiento militar, como parte de los esfuerzos por ampliar su presencia en mercados de Medio Oriente, Asia y África.
El RPG-29, conocido también como “Vampir”, es un sistema lanzacohetes portátil diseñado por Rusia específicamente para neutralizar vehículos blindados modernos, incluidos aquellos equipados con blindaje reactivo explosivo. Su principal característica es el uso de munición con carga hueca en tándem, una tecnología que permite penetrar sistemas de protección avanzados mediante una doble detonación. La primera activa el blindaje reactivo y la segunda perfora la estructura principal del vehículo.
Como es esta nueva arma militar de Rusia
- Este sistema puede alcanzar una capacidad de penetración estimada superior a los 750 milímetros de blindaje homogéneo tras protección reactiva, lo que lo convierte en una amenaza significativa incluso para tanques de combate contemporáneos.
- El lanzador tiene un calibre de 105 milímetros y un alcance efectivo de aproximadamente 500 metros contra objetivos móviles, aunque puede alcanzar distancias mayores contra objetivos estáticos.
- El sistema completo pesa cerca de 18,8 kilogramos y es operado por una dotación de dos soldados, lo que permite su despliegue en unidades de infantería con alta movilidad. Además, su diseño reutilizable reduce costos operativos y facilita su empleo en entornos de combate prolongados.
La nueva versión incorpora mejoras en los sistemas de puntería y compatibilidad con municiones modernizadas, lo que incrementa su precisión y eficacia en condiciones operativas diversas. Estas actualizaciones reflejan la estrategia de modernización gradual impulsada por la industria de defensa de Rusia, coordinada por conglomerados como Rostec, orientada a mantener la relevancia de sistemas probados mediante mejoras tecnológicas incrementales.