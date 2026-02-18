Rusia presenta la nueva versión militar del lanzacohetes antitanque RPG-29 y desafía la tecnología militar

Esta presentación forma parte de los esfuerzos de Rusia por mantener vigente su tecnología militar, reforzar su presencia en el mercado global de defensa y demostrar la evolución de sistemas probados en combate real.

Rusia presenta en Arabia Saudita la nueva versión militar del lanzacohetes antitanque RPG-29

La nueva versión del lanzacohetes antitanque RPG-29 fue presentada públicamente durante una exposición internacional de defensa celebrada en Riad, en Arabia Saudita. El sistema forma parte del equipamiento de las Fuerzas Terrestres de Rusia y fue exhibido como una evolución de una de las plataformas antiblindaje más conocidas del arsenal ruso. La presentación fue realizada a través de la agencia estatal Rosoboronexport, responsable de la exportación de equipamiento militar, como parte de los esfuerzos por ampliar su presencia en mercados de Medio Oriente, Asia y África.