Romanos y Sumerio usaban el petróleo: ¿Para qué y cuál es la historia de este "oro negro"?

El petróleo también tuvo un papel fundamental en la guerra. En la antigua Roma, Bizancio y el mundo árabe, se empleaba en “fuego griego”, una mezcla inflamable que podía arder incluso sobre el agua. Los ejércitos lo utilizaban para incendiar barcos enemigos, murallas y defensas, causando destrucción masiva. También se lanzaban bidones con betún encendido en combate, una técnica que anticipa lo que siglos después serían armas incendiarias modernas.

Petroleo romanos

Antes de ser combustible el petróleo ya era valorado como el oro

Además, el petróleo se aplicaba en barcos y embarcaciones, no solo para impermeabilizar madera, sino también para lubricar partes móviles de máquinas primitivas o ruedas, facilitando el transporte y la movilidad. Esto permitió a civilizaciones antiguas expandir comercio y comunicación sin depender exclusivamente de materiales vegetales como aceites o resinas.

Antes de convertirse en combustible, el petróleo fue un recurso multifacético, empleado en construcción, medicina, guerra y transporte. Desde el betún de Mesopotamia hasta el fuego griego de Bizancio, el “oro negro” ya demostraba su valor estratégico y práctico. Lo que hoy consideramos un recurso moderno, en realidad tiene miles de años de historia útil y sorprendente, dejando huellas en la arquitectura, la guerra y la salud de antiguas civilizaciones.