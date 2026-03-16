Roger Zaldivar fue incluido otra vez entre los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo

Roger-Zaldivar1 Roger Zaldivar sigue sumando reconocimientos. Foto. Fundación Zaldivar

El nuevo reconocomiento para Roger Zaldivar

La Power List se elabora cada año a partir de nominaciones abiertas de la comunidad médica. Profesionales, investigadores y lectores de todo el mundo proponen candidatos, y luego un equipo editorial junto a un panel internacional revisa las postulaciones y selecciona a los especialistas que integrarán el Top 50.

El reconocimiento destaca a quienes están impulsando cambios concretos en la oftalmología contemporánea, ya sea a través del desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, investigaciones innovadoras, avances tecnológicos o iniciativas de impacto en la atención médica.

Para Mendoza, la distinción representa también un nuevo reconocimiento internacional al trabajo que se realiza desde la provincia en el campo de la salud visual. De hecho, recientemente la clínica vinculada con el especialista también recibió una distinción a nivel mundial, consolidando su posicionamiento como uno de los centros oftalmológicos de referencia en la región.

De esta manera, la presencia de Roger Zaldivar en la Power List 2026 vuelve a ubicar a un profesional argentino dentro del selecto grupo de médicos que hoy están impulsando transformaciones en la oftalmología a escala global.

Hijo del reconocido Roberto Zaldivar, Roger representa la tercera generación de una familia cuyo nombre es sinónimo de excelencia e innovación en la oftalmología mundial.

La historia de los Zaldivar también ha estado ligada a grandes actores globales de la innovación tecnológica. Hace más de una década, colaboraron con Microsoft y la Findación Bill & Melinda Gates l en proyectos de incorporación de microelectrónica en el ojo, abriendo nuevos caminos para el futuro de la oftalmología.

“El amor a esta profesión es lo que marca la diferencia”, reflexionó alguna vez el doctor Roberto Zaldivar. “Hay que hacer cosas puntuales exitosas, con ideas claras. Eso es lo más difícil”, consideró el hijo de Roger Eleazar Zaldivar, fundador del Instituto Zaldivar, centro oftalmológico de alta complejidad con más de 60 años de trayectoria.