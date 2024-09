Rodolfo Montero reiteró que la vacuna contra el dengue no previene los contagios

►TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Cornejo celebró el fallo judicial que declaró inconstitucional el ingreso al Estado sin concurso

Rodolfo Montero y Alfredo Cornejo.jpg El ministro de Salud, Rodolfo Montero y el gobernador Alfredo Cornejo.

Rodolfo Montero comparó el dengue con el Covid

“Necesitamos articular políticas, necesitamos trabajar juntos y necesitamos eliminar sobre todo el discurso las soluciones mágicas, como la vacuna. No es el mismo caso que el del Covid. Esta vacuna no previene los contagios”, señaló Montero.

Y añadió: "Lo primero respecto de la vacuna es que los ensayos que se han hecho son ensayos controlados. Es decir, no en fase 4, no masivos. Son ensayos controlados a población entre 4 y 16 años. Allí se ha demostrado que hay eficacia en prevenir hospitalizaciones”.

Posteriormente hizo referencia a lo que indican las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al mencionar que recomiendan que “la vacuna por el riesgo que tiene, solo en zonas endémicas, es decir, que tengan todo el año dengue y que tengan muchísima incidencia, alta incidencia en la circulación del virus”.

Además, agregó lo que declararon desde el Consejo Nacional de Inmunizaciones al detallar que indican que la vacuna está destinada “solo en grupos focalizados, en lugares endémicos, con más de 4.200 casos cada 100.000 habitantes”.

De esta manera, Montero reafirmó que “Mendoza no es candidata a la vacuna, por lo menos por ahora”. Y agregó que si desde la Provincia se decidiera comprar vacunas para aplicar en la población mendocina, no podría llevarse adelante la gestión porque no hay vacunas disponibles. Así, mencionó que el laboratorio no las tiene en venta, además de que el valor es elevado.

El ministro sostuvo que “si lo abordamos de esa manera, no sólo no vamos a tener ningún efecto desde lo sanitarios, sino que generamos más caos en la población”.

Montero señaló que es crucial abordar el problema de manera profesional, comunicar efectivamente y eliminar criaderos de mosquitos, evitando confusiones sobre la vacuna. “El Ministerio de Salud viene trabajando, sacó una resolución con todo el plan estratégico en julio y nosotros hemos ido capacitando a todos nuestros profesionales dentro del ministerio. Pero se vienen tres meses muy importantes, si queremos tener una buena temporada”, sostuvo.

El funcionario señaló que para comenzar a desarrollar el plan es necesario que todos los actores conozcan cuáles son las herramientas efectivas para el abordaje del dengue y destacó la importancia de “ponernos de acuerdo en términos de comunicación. La comunicación va a ser fundamental para tener una buena temporada”.

Si empezamos a discutir entre quienes tenemos que liderar en la comunidad, la verdad es que los mendocinos se confunden, se angustian, se desesperan y eso termina complicando más el abordaje del dengue. Los modelos epidemiológicos muestran que esta temporada puede ser bastante más complicada que la anterior. Esa sería la mala noticia. La buena sería que estamos a tiempo de hacer la tarea como corresponde

Presentación plan contra el dengue.jpg Intendentes y funcionarios en Casa de Gobierno, reunidos por el plan de abordaje contra el dengue.

El Plan de Abordaje 2024-2025 para combatir el dengue

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, presentaron a los intendentes de Mendoza el Plan de Abordaje 2024-2025 elaborado para la trabajar sobre la problemática del dengue. Estuvieron acompañados por ministros del gabinete y autoridades sanitarias provinciales.

El plan estratégico del Gobierno provincial comenzó a ponerse en práctica durante julio para trabajar de manera preventiva. La presentación de este lunes en la Casa de Gobierno tuvo como principal objetivo reforzar el trabajo con los municipios para prevenir.

El gobernador destacó la importancia de trabajar junto con los municipios en temas de gestión y responsabilidad compartida. Además, subrayó sobre la necesidad de liderazgo político y colaboración para abordar eficientemente los desafíos.

“Quisimos convocar esta reunión al máximo nivel político, porque es uno de los tantos temas que nos surge trabajar en forma conjunta y profesionalmente, no podemos hacerlo solos como gobierno y no lo pueden hacer ustedes solos como municipios”, puntualizó el mandatario.

La etapa de vigilancia epidemiológica

La titular de la Dirección General de Epidemiología y Gestión Integral de la Calidad en Salud, Andrea Falaschi, destacó que desde la cartera sanitaria señalan que “el mecanismo de control no está tanto puesto en las vacunas sino en controlar el vector que es el Aedes aegiypti, lo que nos ayuda a controlar otras enfermedades como la chikunguña y el zica. Por eso, el plan integral habla de gestión integral del dengue y otras arbovirosis. Es un plan alineado con los objetivos estratégicos de la OMS y tiene distintos componentes, como etapas”.

La funcionaria desglosó que “la primera de las etapas consiste en preparación, que es donde nos encontramos. Mendoza no es una provincia endémica, en la que todavía no hay casos”. Y sumó que “después hay una etapa de alerta temprana, donde aparecen los primeros casos, y luego están la etapa de respuesta al brote y la de evaluación”.

Además, declaró que hay distintos ejes y que “desde el ministerio nos centramos en la vigilancia epidemiológica, que consiste en trabajar para detectar tempranamente los casos de enfermedad y poder notificarlos a un sistema nacional de vigilancia, donde todas las provincias notifican sus casos”.

Sobre el procedimiento ante los primeros síntomas, se notifica a la persona y salen alertas a los distintos efectores para que se realicen las acciones territoriales. Allí comienza el trabajo coordinado entre las áreas provinciales y departamentales con las municipales. “Vamos a disponibilizar los datos para que puedan trabajar localmente en los municipios”, puntualizó la funcionaria.

De la atención de los pacientes, Falaschi afirmó que la Provincia trabaja para tener los insumos necesarios para que el diagnóstico sea a través de tests, como los rápidos que se utilizan en los primeros cinco días de la infección, y los serológicos. Además, mencionó que los equipos técnicos de atención del paciente para el seguimiento trabajan en los cuidados que se hacen hasta 48 horas después de que la persona deja de tener fiebre.

