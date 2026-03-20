Rociar té negro en la carne del asado: por qué hacerlo y cuáles son los beneficios

Cuando rociamos un corte, especialmente aquellos más fibrosos como el vacío, la tapa de asado o el matambre con una infusión cargada de té, los taninos comienzan a actuar sobre el colágeno y las fibras musculares.

Esto provoca un efecto tiernizado en la carne del asado, sin necesidad de recurrir a ablandadores químicos o costosos procesos de maduración.

asado-parrilla-carne Este truco casero sirve, entre otras cosas, para ablandar la carne.

El té negro aporta una pigmentación oscura que, al entrar en contacto con el calor de las brasas, acelera la caramelización. El resultado es una costra dorada y profunda en la carne.

Cómo aplicar el té negro en tu próximo asado

Para poner en práctica este truco casero, no necesitás elementos complejos. Solo seguí estos pasos:

Preparación: prepara una taza de té negro bien concentrado (usá 2 o 3 saquitos). Dejá que se enfríe completamente.

prepara una taza de bien concentrado (usá 2 o 3 saquitos). Dejá que se enfríe completamente. Aplicación: coloca la infusión en un rociador (spray) limpio.

coloca la infusión en un rociador (spray) limpio. En la parrilla: una vez que la carne esté sobre los fierros y haya sellado de un lado, comenzá a rociarla ligeramente cada 15 o 20 minutos.

una vez que la esté sobre los fierros y haya sellado de un lado, comenzá a rociarla ligeramente cada 15 o 20 minutos. El toque final: no satures la pieza; la idea es mantener la humedad superficial para que el humo y el calor trabajen junto con los taninos.