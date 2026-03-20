Rociar té negro en la carne del asado: por qué hacerlo y cuáles son los beneficios

El asado es, para muchos, un arte sagrado donde la paciencia y la calidad de la carne son los protagonistas. Sin embargo, incluso el parrillero más experimentado busca siempre ese "plus" que transforme una comida ordinaria en una experiencia gourmet. Recientemente, un truco casero ha comenzado a ganar terreno en las redes sociales.
Pero detrás de esta técnica hay una explicación química que garantiza resultados sorprendentes en sabor, color y, sobre todo, textura de la carne del asado. ¿qué elemento usar?
Té negro, el aliado impensado para la carne del asado
El principal beneficio de utilizar té negro en el asado radica en su composición. El té es sumamente rico en taninos, unos compuestos polifenólicos naturales que tienen la capacidad única de descomponer las proteínas resistentes de la carne.
Cuando rociamos un corte, especialmente aquellos más fibrosos como el vacío, la tapa de asado o el matambre con una infusión cargada de té, los taninos comienzan a actuar sobre el colágeno y las fibras musculares.
Esto provoca un efecto tiernizado en la carne del asado, sin necesidad de recurrir a ablandadores químicos o costosos procesos de maduración.
El té negro aporta una pigmentación oscura que, al entrar en contacto con el calor de las brasas, acelera la caramelización. El resultado es una costra dorada y profunda en la carne.
Cómo aplicar el té negro en tu próximo asado
Para poner en práctica este truco casero, no necesitás elementos complejos. Solo seguí estos pasos:
- Preparación: prepara una taza de té negro bien concentrado (usá 2 o 3 saquitos). Dejá que se enfríe completamente.
- Aplicación: coloca la infusión en un rociador (spray) limpio.
- En la parrilla: una vez que la carne esté sobre los fierros y haya sellado de un lado, comenzá a rociarla ligeramente cada 15 o 20 minutos.
- El toque final: no satures la pieza; la idea es mantener la humedad superficial para que el humo y el calor trabajen junto con los taninos.