Rociar el colchón de la cama con agua oxigenada: por qué recomiendan hacerlo

Al entrar en contacto con la superficie porosa, el agua oxigenada desencadena una reacción de oxidación inmediata. Visulamente, el usuario notará un sutil burbujeo; a nivel microscópico, ese proceso destruye de forma radical las paredes celulares de bacterias y hongos acumulados.

El agua oxigenada puede ser eficaz para dejar como nuevo el colchón de tu casa.

Esta reacción es la razón principal por la cual se convirtió en un recurso indispensable para neutralizar los olores más complejos. Además, el compuesto actúa directamente sobre los ácaros del polvo, los principales responsables de las alergias respiratorias.

Cómo realizar este truco casero

El método recomendado por los expertos no implica empapar la superficie, una acción que resultaría contraproducente al generar moho interno. Consiste, en cambio, en preparar una solución equilibrada en un pulverizador, combinando el agua oxigenada con bicarbonato de sodio para potenciar el efecto absorbente, y unas pocas gotas de detergente neutro para romper la tensión superficial de la mancha.

Tras rociar de forma homogénea y dejar actuar por unos veinte minutos, se retira el excedente del colchón con un paño seco y se permite una ventilación absoluta antes de volver a armar la habitación.

En un mercado saturado de opciones costosas y envases plásticos de un solo uso, apelar a estos métodos nobles y de bajo impacto no solo protege el bolsillo del consumidor, sino que devuelve la sensatez y la salud a las tareas cotidianas del hogar.