También sostienen que es el momento ideal para hacer rituales que llamen a la riqueza. O bien en ceremonias de purificación, limpieza y prosperidad personal y familiar.

Este fin de semana habrá Luna llena, también conocida como Luna de fresa y se podrán hacer populares rituales.

¿Cómo hacer agua de Luna llena y para qué sirve?

Son muchos los que trabajan con la magia y el poder de la Luna llena. Es que no son pocos los que quieren poner a favor su influencia positiva para cumplir deseos y objetivos. Y el agua de Luna llena es una de sus herramientas más potentes.

La energía de sus fases, los eclipses o el signo de la Luna influyen en el poder de lo femenino, la fertilidad, lo místico, el vínculo que mantenemos con nuestra madre, con nuestro cuerpo y nuestras emociones. Además la Luna representa lo femenino, la fertilidad y las emociones.

Además de exponernos a su luz e influencia y realizar rituales en cada una de sus fases, también son muchos los que aprovechan la fuerza del "agua de Luna".

El agua de Luna llena es una pócima mágica, muy simple de preparar que ayuda a hacer rituales de purificación, sanación y amor propio. Se usa en hechizos de magia blanca, es muy sencilla de preparar y una excelente forma de contactar con nuestra intuición y espiritualidad.



Preparar agua de Luna llena es muy simple. Sólo hace falta un recipiente de vidrio transparente y agua potable.

Llenar de agua el recipiente (no importa su tamaño) hasta donde querramos y lo colocar a la luz de la Luna (no importa si está nublado y la luna no se ve). En ese lugar debe estar expuesto, al menos, durante tres horas. Des ser posible, hay que dejarlo la mayor cantidad de tiempo para que reciba la poderosa influencia de nuestro satélite.

Lo que sí es importante es retirarlo antes del amanecer para que la luz de Sol no la toque y "contamine" su energía lunar.

Al momento de consagrar el agua a la Luna, es esencial escribir nuestras intenciones en un papel de la manera más clara y precisa posible. Por ejemplo:

"Deseo tener la energía suficiente para iniciar determinado proyecto"

"Tal persona se enamorará de mí y juntos seremos felices".

"Voy a superar exitosamente mi próximo examen".

Luego hay que doblar el papel y colocarlo debajo del frasco. Después se debe guardar en un lugar oscuro y fresco (con el papel de los deseos abajo) para poder utilizarla en el momento y en el área en el que la necesitemos.



¿Para qué sirve el agua de Luna llena?

El agua de Luna llena tiene diferentes usos y objetivos. Si deseamos aumentar su poder y magnetismo, se puede colocar un pequeño imán dentro del envase y así se logrará, según los expertos en estas ceremonias.